Dvodnevni događaj u zgradi Ankara Palasa okupit će visoke državne zvaničnike, donosioce odluka te domaće i međunarodne aktere kroz 45 pratećih događaja

Program "Saveznici u Ankari" bit će održan na marginama NATO samita Dvodnevni događaj u zgradi Ankara Palasa okupit će visoke državne zvaničnike, donosioce odluka te domaće i međunarodne aktere kroz 45 pratećih događaja

Turska će 7. i 8. jula biti domaćin programa "Saveznici u Ankari", koji će biti održan na marginama NATO samita.

Događaj se organizira u saradnji s Direkcijom za komunikacije, Minhenskom sigurnosnom konferencijom (MSC) i Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA).

Program je osmišljen kao dopuna zvaničnom programu NATO samita i okupit će vodeće institucije iz savezničkih i partnerskih zemalja kako bi pružio međunarodnu platformu za dijalog i razmjenu mišljenja o aktuelnim sigurnosnim pitanjima.

Dvodnevni program, koji će biti održan u historijskoj Palati Ankara, obuhvatit će 45 pratećih događaja uz učešće visokih državnih predstavnika, donosilaca odluka te domaćih i međunarodnih aktera.

Paneli, okrugli stolovi, politički dijalozi i tematske sesije bavit će se ključnim pitanjima koja oblikuju globalnu i regionalnu sigurnosnu agendu iz različitih perspektiva.

Teme će obuhvatiti kapacitete NATO-a za odvraćanje i odbranu, evropsku sigurnosnu arhitekturu, transatlantske odnose, odbrambenu industriju i tehnologije, hibridne prijetnje, cyber sigurnost, vještačku inteligenciju, zaštitu kritične infrastrukture, sigurnosnu dimenziju rata u Ukrajini te dešavanja u crnomorskoj i baltičkoj regiji, na Bliskom istoku, u Zaljevu i indo-pacifičkoj regiji.

Program će također obuhvatiti energetske i transportne koridore, pomorsku sigurnost, ulogu žena u sigurnosti i upravljanju krizama, demokratsku otpornost i sigurnost hrane.

Okupljajući međunarodne kreatore politika i institucije za strateška istraživanja, program "Saveznici u Ankari" trebao bi učiniti Ankaru ključnim središtem rasprava i međunarodnog dijaloga o sigurnosti, odbrani i vanjskoj politici tokom NATO samita te doprinijeti jačanju saradnje među saveznicima i partnerskim zemljama.