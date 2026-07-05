Lideri će raspravljati o strateškim sigurnosnim izazovima, dok Turska ističe jačanje svoje uloge u globalnoj diplomatiji

NATO samit u Ankari fokusiran na ulaganja u odbranu i euroatlantske prijetnje Lideri će raspravljati o strateškim sigurnosnim izazovima, dok Turska ističe jačanje svoje uloge u globalnoj diplomatiji

NATO samit, koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula, bit će fokusiran na povećanje ulaganja u odbranu te jačanje sposobnosti odvraćanja i odbrambenih aktivnosti Alijanse, saopćio je u nedjelju direktor komunikacija Turske Burhanettin Duran.

Duran je naveo da se očekuje da lideri na strateškom nivou razgovaraju o euroatlantskim prijetnjama, rizicima i sigurnosnim izazovima.

U okviru samita, prva dama Turske Emine Erdogan bit će domaćin prijema i večere za šefove država i vlada te njihove supružnike u Predsjedničkom kompleksu 7. jula.

Sjevernoatlantski savjet sastat će se 8. jula, a sastanak će ugostiti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na nivou šefova država i vlada članica saveza.

Erdogan će također održati bilateralne sastanke s učesnicima samita.

U odvojenoj objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Duran je istakao da Turska jača svoj utjecaj u međunarodnom sistemu kroz organizaciju ključnih globalnih samita, uključujući NATO samit, samit Organizacije turkijskih država i COP31.

"Pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nastavljamo biti glas globalne savjesti i diplomatije u svim oblastima, od posredovanja do humanitarne pomoći", naveo je Duran, dijeleći video koji je pripremila Direkcija za komunikacije pod nazivom "Pečat budućnosti".

"S ovom historijskom odgovornošću koju smo preuzeli u izgradnji regionalne stabilnosti i oblikovanju zajedničke budućnosti, stavljamo pečat budućnosti na globalnu diplomatiju za pravedniji svijet. Turska će i dalje biti stalna adresa mira i saradnje", dodao je.