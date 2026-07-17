Zajednička volja zemalja u razvoju ključna je za pristup COP31 usmjeren na provedbu, kazao je predsjednik samita Murat Kurum

Predsjednik COP31: D-8 može imati transformativnu ulogu u globalnoj klimatskoj agendi Zajednička volja zemalja u razvoju ključna je za pristup COP31 usmjeren na provedbu, kazao je predsjednik samita Murat Kurum

Organizacija za ekonomsku saradnju zemalja u razvoju D-8 može postati transformativna snaga u globalnoj klimatskoj agendi, rekao je u petak ministar okoliša Turske i predsjednik predstojećeg samita COP31 Murat Kurum.

“Porodica D-8, sa svojim geografskim prostorom koji se proteže od Azije do Afrike i Bliskog istoka, te populacijom većom od milijardu ljudi, ima posebno mjesto i transformativnu moć u globalnoj klimatskoj agendi“, rekao je Murat Kurum na Međunarodnom ministarskom sastanku D-8 za COP31 u Istanbulu.

“Zajednička volja koju će pokazati D-8 od posebne je važnosti za pristup COP31 usmjeren na provedbu“, dodao je.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zaduženi za pitanja okoliša i klime iz Bangladeša, Egipta, Indonezije, Irana, Malezije, Nigerije, Pakistana, Azerbejdžana i Turske.

Kurum je rekao da je skup posebno značajan jer se Turska priprema za predsjedavanje COP31, te da će saradnja među članicama D-8 ojačati ulogu zemalja u razvoju u globalnoj klimatskoj agendi.

“Klimatske promjene više nisu budući rizik, već globalni izazov koji direktno utiče na ekonomski razvoj, gradove, sigurnost hrane, energetske sisteme i javno blagostanje“, rekao je.

Dodao je da, uprkos brojnim obećanjima, i dalje postoji značajan jaz između klimatskih obaveza i njihove provedbe na terenu.

- Dijalog, konsenzus, djelovanje

Kurum je rekao da je Turska spremna podijeliti svoje iskustvo u obnovi nakon katastrofa, praksama “Nultog otpada“, otpornim gradovima, energetskoj efikasnosti, cirkularnoj ekonomiji i održivoj infrastrukturi.

“COP31 vidimo kao platformu za provedbu na kojoj se ubrzava prilagođavanje klimatskim promjenama, jača pristup finansiranju i tehnologiji, povećava otpornost gradova i proširuju rješenja zasnovana na prirodi“, rekao je.

Kazao je da je predsjedavanje COP31 usvojilo tri glavna principa i to dijalog, konsenzus i djelovanje.

Akcioni plan COP31 koji je pripremila Turska uključuje deset prioritetnih područja, među kojima su smanjenje emisija metana, ubrzavanje elektrifikacije i energetske efikasnosti, promocija održive poljoprivrede, podrška zelenoj industrijalizaciji i izgradnja gradova otpornih na klimatske promjene.

Također daje prioritet učešću mladih, otpornim sistemima i snažnijoj saradnji između različitih sektora.

- Globalni ciljevi za 2035. godinu

Kurum je rekao da je Turska predložila mjerljive globalne ciljeve provedbe koji se protežu do 2035. godine.

Među njima su povećanje globalne stope elektrifikacije na 35 posto, prepolovljavanje stope rasta globalnog stvaranja otpada, smanjenje intenziteta korištenja energije u zgradama za najmanje 25 posto i povećanje korištenja cirkularnih materijala u proizvodnji i industriji na najmanje 15 posto.

Ciljevi također nastoje proširiti klimatsko obrazovanje i poboljšati brzinu, efikasnost i uključivost klimatskog finansiranja.

Kurum je rekao da će jedna od glavnih inicijativa COP31 biti Klimatski most provedbe, osmišljen kako bi pomogao zemljama u razvoju da klimatske obaveze pretvore u projekte pogodne za ulaganja i dobiju pristup finansiranju.

Očekivalo se da će sastanak obuhvatiti teme prilagođavanja klimatskim promjenama, gubitaka i šteta, klimatskog finansiranja, pravedne tranzicije i jačanja saradnje među zemljama članicama D-8.

Kurum je rekao da će Istanbulska deklaracija utvrditi zajedničku ekološku i klimatsku viziju grupe te dati važan doprinos samitu COP31 u Antaliji.