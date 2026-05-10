Globalna flotila Sumud stigla u turski Marmaris Tužilaštvo pokrenulo istragu po službenoj dužnosti o izraelskom napadu na humanitarnu flotilu za Gazu u Mediteranu i privođenju turskih državljana

Globalna flotila Sumud, koja je isplovila kako bi dostavila humanitarnu pomoć Gazi, ali ju je Izrael presreo u Sredozemnom moru, stigla je u okrug Marmaris u jugozapadnoj turskoj provinciji Mugla radi tehničkog održavanja i obnove zaliha, prenosi Anadolu.

U toku su procedure ulaska za aktiviste na brodovima koji jedan po jedan pristaju u luku Marmaris.

Pomoćna flotila namijenjena Gazi, koja je krenula iz Barcelone u Španiji 15. aprila i prevozila skoro 300 aktivista iz različitih zemalja, sastojala se od 38 čamaca koji su se usidrili u luci kasno u noć.

Od jutarnjih sati, procedure ulaska za aktiviste koji stižu s grčkog otoka Krita pokrenute su na kontrolisan način, dok su u okrugu završene sveobuhvatne pripreme za pravne i medicinske procese.

– Tužilaštvo pokrenulo istragu po službenoj dužnosti

Glavno javno tužilaštvo u Marmarisu pokrenulo je istragu po službenoj dužnosti o napadu i privođenju turskih državljana pod optužbama koje uključuju „lišavanje slobode“, „otmicu i zadržavanje transportnih sredstava“, „tešku pljačku“, „oštećenje imovine“ i „loše postupanje“.

U skladu s instrukcijama tužioca, prikupljaju se izjave građana koji se vraćaju i započeto je prikupljanje dokaza.

Na području luke postavljen je privremeni policijski punkt kako bi se ubrzala istraga i procedure ulaska, dok su vlasti saopštile da su poduzete sve mjere kako bi se osigurala sigurnost i osnovne potrebe pridošlica.

– Medicinski pregledi stručnih timova

Neophodni aranžmani završeni su u Državnoj bolnici u Marmarisu pod koordinacijom zamjenika šefa Instituta za sudsku medicinu, dok su u okrug stigli stručni akademici i ljekari iz turskih provincija Denizli, Istanbul i Mugla.

Specijalisti sudske medicine, psihijatri i klinički ljekari obavit će preglede, a po potrebi se mogu uzeti uzorci za toksikološku analizu.

Izvještaji koji će biti pripremljeni bit će dostavljeni tužilaštvu kako bi bili uključeni u istražni spis.

Zvaničnici organizacije "Global Sumud Türkiye" izjavili su da će se humanitarna misija nastaviti, dodajući da je planirano da flotila ponovo isplovi u srijedu.

Proljetna misija flotile Sumud 2026, usmjerena na probijanje izraelske blokade Pojasa Gaze i dostavu vitalne humanitarne pomoći, presretnuta je od strane izraelske vojske kod obale Krita 29. aprila.

Pomoćna flotila napadnuta je 30. aprila u blizini Krita, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, enklave Gaze razorene blokadom.

Prvi brodovi flotile, koji prevoze humanitarnu pomoć, napustili su Barcelonu 12. aprila, dok je glavna flota isplovila s italijanskog otoka Sicilije 26. aprila, s ciljem probijanja višegodišnje izraelske blokade Gaze.

Izrael je nametnuo osakaćujuću blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na toj teritoriji na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i uzrokujući masovna razaranja širom opkoljene teritorije.