Prva dama Turske Emine Erdogan ugostila belgijsku kraljicu Mathildu u Istanbulu Emine Erdogan i kraljica Mathilde istražile tradicionalne turske umjetnosti i zanate na izložbi „Vjekovna elegancija“, te pogledale moderne dizajne inspirisane anadolskim naslijeđem u palati Dolmabahce

Prva dama Turske Emine Erdogan ugostila je u nedjelju belgijsku kraljicu Mathildu u istanbulskoj palati Dolmabahce tokom kraljičine posjete Turskoj u sklopu ekonomske misije, javlja Anadolu.

Njih dvije su se pozdravile zagrljajem i kratko porazgovarale prije nego što su fotoreporteri zabilježili fotografije ispred kristalnog stepeništa palate i uputile se u dvoranu Medhal.

Kasnije su obišle izložbu „Vjekovna elegancija“ koju je organizovao Institut za sazrijevanje (Maturation Institute), a koja reinterpretira naslijeđenu kulturnu baštinu Turske kao dinamičan gradivni blok koji oblikuje budućnost.

Tokom posjete, Erdogan i Mathilde su razgledale proizvode izložene na postavci, koja ima za cilj odraziti tradicionalno umjetničko bogatstvo Turske kroz tkačke razboje, te su se informisale o radovima.

Erdogan je također uručila kraljici Mathildi broš s motivima orlovih noktiju, hrizanteme i lale, koji su instruktori Instituta za sazrijevanje ručno izrađivali sedmicu dana koristeći tradicionalne tehnike čipke na iglu i veza.

Njih dvije su takođe pregledale odjevne predmete iz kolekcije „Anadolija“ koje je dizajnirao turski modni dizajner Ozgur Masur u palati Dolmabahce.

Kolekcija od 100 komada pripremljena je nakon trogodišnjeg procesa istraživanja provedenog u ženskim institutima širom Anadolije, reinterpretirajući jedinstvene proizvodne tehnike i tkanine regije kroz moderan dizajn.

Nakon sastanka, Erdogan je na turskoj društvenoj platformi NSosyal objavila: „Bilo mi je zadovoljstvo susresti se s belgijskom kraljicom Mathildom u Istanbulu tokom njene posjete našoj zemlji. Nadam se da će ovaj dragocjeni susret dodatno ojačati prijateljske veze naših zemalja.“

Nakon što je započela u nedjelju, velika petodnevna ekonomska misija Belgije u Turskoj trebala bi se završiti u četvrtak.