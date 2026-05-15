Zvaničnik NATO-a: Povlačenje američkih vojnika ne ugrožava istočno krilo Postoji balans u ovom povlačenju, tvrdi Remigijus Baltrenas povodom prijavljenih promjena u rasporedu američkih trupa u Evropi

Visoki vojni zvaničnik NATO-a izjavio je u petak da prijavljene promjene u raspoređivanju američkih trupa u Evropi ne predstavljaju „nikakav rizik“ za istočno krilo saveza, prenosi Anadolu.

Govoreći za litvanski javni servis LRT Radio, generalni direktor Međunarodnog vojnog štaba NATO-a Remigijus Baltrenas rekao je da odvraćanje i odbrana duž istočne granice NATO-a ostaju netaknuti uprkos prilagođavanjima američkog vojnog prisustva u Evropi.

„Trenutno ne postoji rizik za odvraćanje i odbranu na istočnom krilu“, kazao je Baltrenas.

Njegovi komentari uslijedili su nakon izvještaja da je SAD obustavio raspoređivanje više od 4.000 vojnika u Poljskoj u sklopu planirane rotacije, dok su raniji planovi Pentagona navodno uključivali povlačenje oko 5.000 vojnika iz Njemačke.

Baltrenas je priznao da premještanje trupa predstavlja izazove, ali je rekao da saveznici NATO-a u Evropi odgovaraju povećanjem izdataka za odbranu i ubrzavanjem napora za nabavku vojne opreme.

„Postoji balans u ovom povlačenju“, rekao je on. „Neću kriti činjenicu da postoje izazovi i oni se moraju rješavati; mi ih rješavamo.“

Osvrćući se na rat u Ukrajini, zvaničnik NATO-a je rekao da sposobnost Kijeva da udara ciljeve duboko unutar ruske teritorije mijenja dinamiku sukoba u korist Ukrajine.

„Na strateškom nivou vidimo pat-poziciju u kojoj se čini da nijedna strana ne drži inicijativu“, rekao je Baltrenas.

„Međutim, Ukrajinci su postigli značajan napredak s dugometnim udarima na rusku teritoriju, što Ukrajini daje polugu da pokuša preokrenuti tok rata“, dodao je.

Također je ukazao na ono što je opisao kao rastući unutrašnji pritisak unutar Rusije, navodeći ekonomske poteškoće, ratni zamor i podjele među političkom elitom.

„Rusija ima ozbiljne unutrašnje probleme i izazove, ne samo unutar političke elite, koja počinje da se ne slaže i vidi da im je ovaj dugi rat donio masovne gubitke, već i među samim građanima Rusije“, rekao je on.

Dodao je da će nastavak vojne podrške Zapada biti od ključnog značaja kako bi se Ukrajini omogućilo da pregovara „pod povoljnim uslovima“.

„Sa naše strane, moramo nastaviti podržavati Ukrajinu sa sposobnostima koje traži“, kazao je Baltrenas.

„To je ono što će omogućiti Ukrajini da sjedne za pregovarački sto pod povoljnim uslovima i pregovara o nekom obliku sporazuma.“