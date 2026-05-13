Zelenski pozvao Evropu na jačanje samostalnih odbrambenih kapaciteta Evropa se ne može oslanjati na promjenjiva geopolitička raspoloženja, poručio je ukrajinski predsjednik na samitu "Bukureštanske devetke"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je na samitu Bukureštanske devetke u Rumuniji da Evropa treba postati ujedinjenija i razviti samostalnije odbrambene kapacitete.

Zelenski je u obraćanju, koje je podijelio na platformi Telegram, naglasio da se kontinent ne može oslanjati na promjenjiva geopolitička raspoloženja.

„Evropa ne može zavisiti od promjenjivih geopolitičkih okolnosti“, rekao je Zelenski, pozivajući na dublju integraciju odbrambenih resursa, proizvodnje i sposobnosti radi jačanja Evropska unija i NATO.

Istakao je da Ukrajina već izvozi svoje sigurnosno iskustvo u inostranstvo, uključujući zemlje Perzijskog zaljeva, Bliski istok i Južni Kavkaz, te da započinje sličnu saradnju i unutar Evrope.

Zelenski je posebno izdvojio prijedlog „Drone Deal“ za EU, o kojem je razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen, naglašavajući da takve inicijative treba razvijati na institucionalnom nivou EU, ali i kroz bilateralne sporazume.

Naglasio je da se moderno ratovanje brzo mijenja te da samo posjedovanje oružja nije dovoljno bez stvarnog borbenog iskustva i sposobnosti brze prilagodbe, što, kako je rekao, Ukrajina trenutno ima.

„To iskustvo postoji samo u Ukrajini, samo među našim vojnicima“, rekao je Zelenski, pozivajući partnere da izbjegavaju odlaganja i ulažu u zajedničku proizvodnju i saradnju u oblasti odbrane.

Dodao je da bi se ti napori trebali odraziti i kroz program Sigurnosne akcije za Evropu (SAFE), koji ima za cilj ubrzano jačanje naoružanja i prilagođavanje evropske odbrambene industrije savremenim sigurnosnim izazovima.

Zelenski je također pozvao na nastavak diplomatskog pritiska na Rusiju, ističući da sankcije i „dugometne sposobnosti“, aludirajući na ukrajinske napade dronovima, već daju rezultate.

Pozvao je i na podršku inicijativi inicijativi za podršku Ukrajini (PURL), koju je opisao kao ključan alat koji omogućava Ukrajini nabavku protivraketnih sistema dok se evropski proizvodni kapaciteti još razvijaju.

Istovremeno je upozorio da se ekonomski i sigurnosni prioriteti ne smiju razdvajati, naglašavajući da su cijene energije, troškovi goriva i konkurentnost Evrope direktno povezani sa sigurnošću.