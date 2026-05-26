Zelenski: Jačanje protivzračne odbrane mora biti prioritet Evrope Ukrajinski predsjednik kaže da jačanje ukrajinske protivzračne odbrane treba biti prioritet broj jedan za Evropu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na jačanje evropske podrške protivzračnoj odbrani Ukrajine, poručivši da bi njeno jačanje trebalo biti "prioritet broj jedan" za političke lidere širom Evrope, tokom samita u Kijevu kojem su prisustvovali predstavnici više evropskih zemalja, javlja Anadolu.

Govoreći na samitu gradova i regija u glavnom gradu Kijevu, Zelenski je rekao da su se događaju pridružili delegati iz Poljske, Francuske, Austrije, Rumunije, Norveške, Njemačke, Portugala, Italije, baltičkih država, Mađarske, Švedske, Češke, Slovačke i nekoliko drugih zemalja.

Napomenuo je da je na događaju učestvovala i Svjatlana Tihanovskaja, bivša opoziciona kandidatkinja za predsjednicu Bjelorusije - zemlje koja je bila saveznica Rusije u ratu u Ukrajini.

Zelenski je naglasio da jačanje ukrajinske protivzračne odbrane treba ostati "prioritet broj jedan" za političke lidere širom Evrope.

"Važno je nastaviti zajednički rad na otpornosti ukrajinskih zajednica, a samim tim i na iskustvu otpornosti koje će biti korisno i za zajednice u vašim zemljama", rekao je.

Zelenski je rekao da se sastao s Edouardom Philippeom, gradonačelnikom francuskog grada Le Havrea i predsjednikom stranke Horizonti, zahvalivši Francuskoj na podršci i opisavši Philippeovu posjetu kao "važnu manifestaciju solidarnosti s Ukrajinom".

Razgovarali su o kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU, a Zelenski je izrazio nadu da bi se svi pregovarački klasteri mogli otvoriti "u bliskoj budućnosti".

Ukrajinski lider je rekao da je fokus razgovora bio na energetskoj pomoći i saradnji u oblasti odbrane, uključujući cilj Kijeva da ojača protivzračnu odbranu i stvori "vlastiti evropski antibalistički sistem".