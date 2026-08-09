Brigadni general Hassan Zadeh kazao je da su iranska vojna spremnost i snage Basija ojačale zemlju, prema iranskim medijima

Iranski general: SAD i Izrael potpuno su propali u ostvarivanju ciljeva protiv Irana Brigadni general Hassan Zadeh kazao je da su iranska vojna spremnost i snage Basija ojačale zemlju, prema iranskim medijima

Brigadni general Hassan Zadeh, komandant Korpusa Mohammad Rasulullah Islamske revolucionarne garde u Teheranu, rekao je da su SAD i Izrael "potpuno propali" u postizanju svojih ciljeva protiv Islamske Republike, prema novinskoj agenciji Tasnim, prenosi Anadolu.

Agencija je objavila da je Zadeh rekao da je iranska "snaga naroda i sveobuhvatna spremnost Basija" učinila zemlju jednom od glavnih sila u regiji i svijetu, tokom posjete nadograđenim bataljonima protivzračne odbrane 27. divizije Mohammad Rasulullah kako bi procijenio njihovu spremnost.

Tvrdio je da američki i izraelski lideri sada nemaju odgovore pred javnim mnijenjem, svojim elitama ili vlastitim narodom za svoje ponovljene neuspjehe.

"Danas je na ovom terenu demonstriran samo dio ogromnih sposobnosti i spremnosti 27. divizije Muhammad Rasulullah", dodao je.