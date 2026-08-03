WHO: Bujične poplave usmrtile 29 osoba u Afganistanu

Amir Latif Arain
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Bujične poplave izazvane obilnim padavinama usmrtile su 29, a povrijedile 129 osoba širom Afganistana, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, saopćila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
Prema izvještaju WHO-a, poplave su izazvale ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu u provincijama Nuristan, Nangarhar, Laghman, Paktika, Paktija, Khost, Gazni, Kabul, Kapisa, Panjšir, Parvan, Logar i Majdan Vardak.
Najmanje 300 domaćinstava pogođeno je samo u provincijama Nuristan i Laghman.
WHO je saopćio da je, u koordinaciji sa svojim zdravstvenim partnerima, rasporedio tri mobilna medicinska tima kako bi pružili zdravstvene usluge zajednicama pogođenim poplavama.