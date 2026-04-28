UAE se povlači iz OPEC-a i OPEC+

Gökhan Ergöçün
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su odluku o povlačenju iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i OPEC+, javlja Anadolu.
Odluka će stupiti na snagu 1. maja 2026. godine, prema državnoj emiratskoj novinskoj agenciji (WAM) u utorak.
U izvještaju se navodi da je odluka u skladu s dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom zemlje i razvojem njenog energetskog sektora.
Odluka jača posvećenost UAE njihovoj ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji gleda u budućnost globalnih energetskih tržišta, dodaje se.
UAE se pridružio OPEC-u 1967. godine.