Estonski predsjednik: Evropa mora biti spremna za sve scenarije u ratu u Ukrajini

Şeyma Erkul Dayanç
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Evropa mora biti spremna za sve moguće scenarije u vezi s ratom u Ukrajini, rekao je estonski predsjednik u utorak tokom državne posjete Finskoj, javlja Anadolu.
"Evropa mora biti spremna za svaki razvoj događaja" u mirovnom procesu u Ukrajini, rekao je estonski predsjednik Alar Karis na zajedničkoj konferenciji za novinare s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom.
Rekao je da Evropa mora biti prisutna u svim razgovorima o vlastitoj sigurnosti i da treba sudjelovati s pozicije snage kako bi doprinijela pravednom i trajnom miru u Ukrajini.
Karis je dodao da nije postignut suštinski napredak u mirovnim naporima usmjerenim na okončanje ruskog rata u Ukrajini, dodajući da situacija zahtijeva kontinuiranu pažnju evropskih zemalja.
Naglasio je da sukob ostaje ključan za evropsku sigurnost i da podrška Ukrajini treba ostati čvrsta uprkos drugim globalnim događajima.
Estonski predsjednik je istakao važnost bliže regionalne saradnje u sigurnosnim i odbrambenim pitanjima, posebno među nordijskim i baltičkim zemljama.
Dodao je da Estonija i Finska dijele zajedničko sigurnosno okruženje i djeluju unutar blisko povezanog strateškog prostora te je naglasio potrebu za kontinuiranom koordinacijom.