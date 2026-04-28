Estonski predsjednik: Evropa mora biti spremna za sve scenarije u ratu u Ukrajini Alar Karis naglašava potrebu da Evropa igra ulogu u sigurnosnim pregovorima tokom posjete Finskoj

Evropa mora biti spremna za sve moguće scenarije u vezi s ratom u Ukrajini, rekao je estonski predsjednik u utorak tokom državne posjete Finskoj, javlja Anadolu.

"Evropa mora biti spremna za svaki razvoj događaja" u mirovnom procesu u Ukrajini, rekao je estonski predsjednik Alar Karis na zajedničkoj konferenciji za novinare s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom.

Rekao je da Evropa mora biti prisutna u svim razgovorima o vlastitoj sigurnosti i da treba sudjelovati s pozicije snage kako bi doprinijela pravednom i trajnom miru u Ukrajini.

Karis je dodao da nije postignut suštinski napredak u mirovnim naporima usmjerenim na okončanje ruskog rata u Ukrajini, dodajući da situacija zahtijeva kontinuiranu pažnju evropskih zemalja.

Naglasio je da sukob ostaje ključan za evropsku sigurnost i da podrška Ukrajini treba ostati čvrsta uprkos drugim globalnim događajima.

Estonski predsjednik je istakao važnost bliže regionalne saradnje u sigurnosnim i odbrambenim pitanjima, posebno među nordijskim i baltičkim zemljama.

Dodao je da Estonija i Finska dijele zajedničko sigurnosno okruženje i djeluju unutar blisko povezanog strateškog prostora te je naglasio potrebu za kontinuiranom koordinacijom.