U Tatarstanu u srijedu počinje 17. KazanForum Na forumu "Rusija - Islamski svijet: KazanForum", čiji je Agencija Anadolu globalni komunikacijski partner, razmatrat će se razvojni procesi u ekonomskim i socijalnim odnosima između Rusije i islamskih zemalja

"Rusija - Islamski svijet: KazanForum" sutra će otvoriti svoja vrata u Kazanu, glavnom gradu Republike Tatarstan, koja se nalazi u sastavu Ruske Federacije, javlja Anadolu.

Ovogodišnji forum, koji se održava po 17. put, od 12. do 17. maja okupit će predstavnike međunarodnih organizacija, javnih i finansijskih institucija, zvaničnike ambasada, političare, investitore i privrednike.

KazanForum, koji je prvi put održan 2009. godine, smatra se jednom od glavnih platformi za ekonomsku saradnju između Ruske Federacije i zemalja članica Organizacije islamske saradnje (OIC).

U okviru foruma bit će organizovane različite sesije i događaji o temama kao što su islamske finansije, halal industrija, međunarodna saradnja, investicije, trgovina, logistika, kultura, turizam i mediji.

Svečano otvaranje međunarodnog trgovinskog sajma "Kazan Halal Market", koji se organizuje u sklopu foruma, bit će održano 13. maja. Posjetiocima će biti predstavljeni prehrambeni proizvodi s halal certifikatom, odjeća, modni dodaci, kozmetika i proizvodi iz različitih sektora.

Jedan od istaknutih događaja foruma, "Modest Fashion Day" (Dan skromne mode), održat će se 13. maja u Kongresnom i izložbenom centru Piramida. Na ovom događaju dizajneri iz Rusije i različitih zemalja predstavit će svoje nove kolekcije u oblasti skromne mode.

Također, u okviru foruma bit će realizovani "Russia & Islamic World Cooperation Expo", događaji vezani za međunarodno tržište nekretnina, kulturni programi, izložbe i različiti poslovni forumi.

Prošlogodišnji forum ugostio je učesnike iz 96 zemalja, dok je u poslovnom programu učestvovalo 8.440 osoba. Tokom foruma održano je 200 događaja i 148 sesija, a manifestaciju je pratilo više od 500 predstavnika medija.

KazanForum, koji će biti domaćin brojnim kulturnim, ekonomskim i trgovinskim događajima, završit će se 17. maja.