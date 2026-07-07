Rabia İclal Turan
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u ponedjeljak u Ankari s dvostranačkom delegacijom američkih zakonodavaca uoči NATO samita, saopćili su diplomatski izvori.
Fidan je primio senatoricu Jeanne Shaheen, kopredsjedavajuću Posmatračke grupe američkog Senata za NATO i članicu Odbora za vanjske poslove Senata, zajedno sa senatorima Chrisom Coonsom, Dickom Durbinom i Mikeom Roundsom, kao i zastupnikom Mikeom Turnerom, naveli su izvori.
Dvostranačka delegacija američkog Kongresa boravi u Turskoj kako bi učestvovala na Forumu odbrambene industrije NATO samita, te je planirano da se sastane s šefovima država i svojim kolegama iz inostranstva, kao i s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, prema navodima izvora.
Odvojeno, Fidan se obratio na događaju pod nazivom „Evropska sigurnost nakon samita u Ankari: Jačanje saradnje među NATO saveznicima širom Evrope“, koji su zajednički organizirali Centar za strateška istraživanja Ministarstva vanjskih poslova i Chatham House u Ankari, dodaju izvori.