Trump: Iranu je ostalo tek oko 20 posto raketnog arsenala nakon američkih napada

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran izgubio većinu svojih kapaciteta za proizvodnju raketa i dronova i da mu je ostalo samo "21-22 posto" zaliha raketa, javlja Anadolu.

"Većina fabrika dronova je uništena, većina lansirnih rampi je uništena i većina područja za proizvodnju raketa je uništena", rekao je Trump u intervjuu za NBC News koji će biti emitovan u nedjelju, a čiji su dijelovi objavljeni u petak.

"I dalje imaju određene kapacitete. Posjeduju još raketa i dronova", rekao je.

"Procijenio bih da im je ostalo oko 21 do 22 posto raketnog arsenala. To je i dalje veliki broj raketa, ali daleko manje nego što su imali kada smo prvi put izveli napade."

Na pitanje zašto Iran još nije pristao na sporazum o trajnom okončanju rata koji je počeo 28. februara uprkos onome što je opisao kao očaj s njihove strane, Trump je rekao: "Ponosni su i postoje stvari za koje nikada nisu mislili da će ih raditi, a koje će morati učiniti. Nemaju izbora, a potrebno je malo vremena."

Na pitanje zašto nije uspio ispregovarati bolji sporazum nakon što se povukao iz prvobitnog iranskog nuklearnog sporazuma u svom prvom mandatu, rekao je: "Potrebne su godine da se te stvari urade. Ovi ljudi se bore već 47 godina."