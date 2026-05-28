Teheran uzvratio SAD-u: IRGC izveo napad na američku bazu u Kuvajtu

Iranski Korpus Islamske Revolucionarne Garde (IRGC) saopćio je u četvrtak rano ujutro da je ciljao američku zračnu bazu u Kuvajtu kao odgovor na američki zračni napad u blizini aerodroma "Bandar Abbas" na jugu Irana, javlja Anadolu.

Prema iranskoj poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim, IRGC je saopćio da je odmazda uslijedila u 4.50 sati ujutro po lokalnom vremenu, nekoliko sati nakon onoga što je opisao kao američki napad na tačku u blizini aerodroma lučkog grada korištenjem zračnih projektila.

"Ovaj odgovor je ozbiljno upozorenje kako bi neprijatelj znao da agresija neće ostati bez odgovora i da će, ako se ponovi, naš odgovor biti odlučniji", navodi se.

Nije bilo odgovora američke vojske.

Ranije danas, američki zvaničnik je izjavio za Anadolu da su američke snage oborile četiri iranska drona koji su predstavljali prijetnju u blizini Hormuškog moreuza i pogodile iransku zemaljsku kontrolnu stanicu u Bandar Abbasu koja se pripremala za lansiranje petog drona.

"Ove akcije su bile odmjerene, isključivo defanzivne i namijenjene održavanju primirja", rekao je zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

Posljednji napadi uslijedili su nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) ranije ove sedmice potvrdila prethodnu rundu napada na južni Iran, usmjerenih na mjesta za lansiranje raketa i iranske brodove koji su navodno pokušavali postaviti mine. Iran je osudio te napade kao "teško kršenje primirja".

Ranije, komentarišući stanje pregovora o okončanju rata protiv Irana, američki predsjednik Donald Trump je rekao da "nije zadovoljan time, ali hoćemo biti. Ili to, ili ćemo morati jednostavno završiti posao".

Regionalne tenzije su eskalirale 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Teheran da uzvrati baražom dronova i raketa koje su pogodile ciljeve širom regije i da zatvori Hormuški moreuz.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, održavajući blokadu plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put i periodično govoreći da je mirovni sporazum blizu.