Prijavljene eksplozije dogodile su se nakon što su američke snage u četvrtak ujutro gađale lokacije u provinciji Bushehr, javlja agencija Fars

Snažne eksplozije odjeknule u iranskom Bushehru Prijavljene eksplozije dogodile su se nakon što su američke snage u četvrtak ujutro gađale lokacije u provinciji Bushehr, javlja agencija Fars

Nekoliko eksplozija odjeknulo u četvrtak u gradu Chaghadehu u južnoj iranskoj provinciji Bushehr, prema navodima novinske agencije Fars.

Fars je naveo da su stanovnici prijavili da su čuli nekoliko eksplozija, ali vlasti još nisu objavile zvanične informacije o tačnim lokacijama ili uzrocima eksplozija.

Agencija je saopćila da su stanovnici drugih dijelova provincije Bushehr također ranije tokom dana prijavili da su čuli eksplozije.

Prema navodima Farsa, prijavljene eksplozije uslijedile su nakon što su američke snage u četvrtak ujutro gađale lokacije u provinciji Bushehr.

Prijavljene eksplozije dogodile su se usred pojačanih vojnih razmjena između Teherana i Washingtona drugog uzastopnog dana nakon američkih napada na više iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva.

Centralna komanda američke vojske saopćila je da su američke snage izvele dodatne napade na Iran kako bi dodatno umanjile sposobnost Teherana da ugrožava slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Iran i SAD su 17. juna postigli okvirni sporazum uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i otvaranja puta ka trajnom mirovnom sporazumu.

Međutim, u srijedu je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum završen, što je efektivno pokrenulo novi val vojnog sukoba.