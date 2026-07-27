Sirijski predsjednik Sharaa pozdravio ulogu turskog predsjednika u ukidanju američkih sankcija Predsjednik Erdogan i Saudijska Arabija posredovali su prošle godine kod američkog predsjednika Donalda Trumpa za ukidanje sankcija Siriji, kazao sirijski predsjednik

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa pozdravio je ulogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i Saudijske Arabije u ukidanju američkih sankcija Siriji.

“Njegova ekselencija predsjednik Erdogan i Saudijska Arabija posredovali su prošle godine kod američkog predsjednika Donalda Trumpa u ukidanju sankcija Siriji”, rekao je Al-Sharaa u nedjelju u intervjuu za televiziju Al Jazeera.

Al-Sharaa je rekao da je Sirija i dalje označena od strane SAD kao država sponzor terorizma, dodajući da uklanjanje te oznake spada u nadležnost američkog State Departmenta na osnovu preporuke predsjednika Trumpa.

On je rekao da će preporuka biti dostavljena Kongresu na period od 45 dana kako bi se dozvolili prigovori, nakon čega će Trump potpisati konačnu odluku kojom se oznaka službeno uklanja.

Al-Sharaa je rekao da je Damask dao uvjeravanja koja se odnose na razloge koji stoje iza prvobitne dodjele ove oznake Siriji, uključujući obaveze da neće služiti kao sigurno utočište za terorizam niti će omogućiti transfer oružja ili sredstava. Naglasio je da garancije nisu povezane ni sa kakvom vanjskom ulogom koja se očekuje od Sirije.

Dok je SAD ukinuo većinu sankcija Siriji nakon pada režima Bashara al-Assada, zemlja je ostala na listi država sponzora terorizma sve od 1979. godine, što se smatra jednom od glavnih preostalih prepreka ekonomskom oporavku zemlje.