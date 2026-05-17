Seul tražio informacije: Lee i Trump razgovarali o kinesko-američkom samitu i Korejskom poluostrvu

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung imao je u nedjelju telefonski razgovor sa američkim kolegom Donaldom Trumpom o ishodu nedavnog samita Trumpa s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, saopćio je predsjednički ured Seula, javlja Anadolu.

Poziv od 30 minuta organizovan je na zahtjev Seula kako bi se dobili informacije o samitu SAD-a i Kine, saopćio je predsjednički ured, prema novinskoj agenciji Yonhap.

Lideri su razgovarali o pitanjima vezanim za mir na Korejskom poluostrvu i "nesmetanu provedbu zajedničkog informativnog lista", koji se odnosi na bilateralni trgovinski sporazum koji su dvije zemlje postigle prošle godine.

Ovo je njihov drugi telefonski razgovor od 6. juna prošle godine, dva dana nakon što je Lee položio zakletvu kao predsjednik. To je ujedno bila i njihova prva direktna komunikacija od samita u Južnoj Koreji krajem oktobra.

Trump je posjetio Peking od srijede do petka, tokom koje se nekoliko puta sastao sa Xijem. Lideri su razgovarali o širokom spektru pitanja, uključujući trgovinu i američko-izraelski rat protiv Irana.