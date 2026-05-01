Ruski filmski režiser izgubio Oskara na Lufthansinom letu

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Ažuriranje: 01 Maj 2026
Ruski filmski režiser Pavel Talankin izgubio je svoju statuu Oskara nakon što je nestala tokom Lufthansinog leta iz New Yorka za Frankfurt, izvijestio je u petak NOS News, prenosi Anadolu.
Ova nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka osvojena je u martu za dokumentarni film „Gospodin Niko protiv Putina“ (Mr. Nobody Against Putin), u kojem je Talankin ujedno i glavni lik i koreditelj.
Drugi koreditelj dokumentarca, David Borenstein, izjavio je na društvenim mrežama da nije upoznat s bilo kakvim prethodnim slučajem da je Oskar prijavljen kao prtljag, dodajući da su u toku napori da se nestala nagrada pronađe.
Obezbjeđenje na međunarodnom aerodromu JFK u New Yorku navodno je izrazilo zabrinutost zbog ove 34 centimetra visoke i skoro četiri kilograma teške statue, koja je tretirana kao potencijalni sigurnosni rizik i stavljena u predati prtljag.
Oskar je bio zapakovan u kartonsku kutiju sa zračnim mjehurićima i ljepljivom trakom, nakon što Talankin navodno nije imao odgovarajući prtljag, a osoblje Lufthanse mu je pomoglo u pripremi za transport.
Talankin je rekao da je ranije nekoliko puta putovao s nagradom bez ikakvih incidenata i bez potrebe da je prijavljuje kao prtljag.
Iz Lufthanse su poručili da žale zbog nastale situacije.
Kompanija je dodala da njen tim „s velikom pažnjom i hitnošću rješava ovo pitanje“ i da je u toku temeljna interna istraga kako bi se osiguralo da se Oskar pronađe i vrati što je prije moguće.