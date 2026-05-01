Ruski filmski režiser izgubio Oskara na Lufthansinom letu – Nagrada je nestala nakon što je predata kao prtljag na letu iz New Yorka za Frankfurt

Ruski filmski režiser Pavel Talankin izgubio je svoju statuu Oskara nakon što je nestala tokom Lufthansinog leta iz New Yorka za Frankfurt, izvijestio je u petak NOS News, prenosi Anadolu.

Ova nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka osvojena je u martu za dokumentarni film „Gospodin Niko protiv Putina“ (Mr. Nobody Against Putin), u kojem je Talankin ujedno i glavni lik i koreditelj.

Drugi koreditelj dokumentarca, David Borenstein, izjavio je na društvenim mrežama da nije upoznat s bilo kakvim prethodnim slučajem da je Oskar prijavljen kao prtljag, dodajući da su u toku napori da se nestala nagrada pronađe.

Obezbjeđenje na međunarodnom aerodromu JFK u New Yorku navodno je izrazilo zabrinutost zbog ove 34 centimetra visoke i skoro četiri kilograma teške statue, koja je tretirana kao potencijalni sigurnosni rizik i stavljena u predati prtljag.

Oskar je bio zapakovan u kartonsku kutiju sa zračnim mjehurićima i ljepljivom trakom, nakon što Talankin navodno nije imao odgovarajući prtljag, a osoblje Lufthanse mu je pomoglo u pripremi za transport.

Talankin je rekao da je ranije nekoliko puta putovao s nagradom bez ikakvih incidenata i bez potrebe da je prijavljuje kao prtljag.

Iz Lufthanse su poručili da žale zbog nastale situacije.

Kompanija je dodala da njen tim „s velikom pažnjom i hitnošću rješava ovo pitanje“ i da je u toku temeljna interna istraga kako bi se osiguralo da se Oskar pronađe i vrati što je prije moguće.