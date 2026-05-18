Turski ministar vanjskih poslova osudio izraelski napad na Globalnu flotilu Sumud Ova (izraelska) agresija, koja cilja nevine ljude u Gazi i na Zapadnoj obali te se proteže sve do Libana i Sirije, sada se, nažalost, pretvorila u globalnu prijetnju, rekao je Fidan

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u ponedjeljak je najoštrije osudio najnoviji izraelski napad na Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, koja je bila na putu prema Gazi kako bi dostavila pomoć, nazvavši taj čin piratstvom.

"Najoštrije osuđujemo ovaj čin piratstva, koji jasno krši međunarodno pravo. Na brodovima su bili učesnici iz oko 40 zemalja. U kontaktu smo s tim državama. Također odlučno nastavljamo potrebne napore kako bismo osigurali da naši građani budu pušteni što je prije moguće", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Johannom Wadephulom u Berlinu.

Fidan je naveo da puna realizacija vizije mira i prosperiteta zavisi od rješavanja palestinskog pitanja, koje je glavni izvor gotovo svih hroničnih kriza u regionu, na osnovu rješenja o dvije države.

"Nažalost, najveća prepreka toj viziji mira ponovo su izraelske ekstremističke i ekspanzionističke politike. Ova agresija, koja cilja nevine ljude u Gazi i na Zapadnoj obali te se proteže sve do Libana i Sirije, nažalost se sada pretvorila u globalnu prijetnju. Posljedice te prijetnje direktno pogađaju i Evropu, od migrantskih kretanja do energetske sigurnosti", upozorio je Fidan.

Kazao je da je izraelski napad na flotilu posljednji primjer agresivne politike Tel Aviva.

Izraelska vojska u ponedjeljak je napala i presrela humanitarnu misiju koja je plovila prema Gazi te privela oko 100 aktivista.

Flotila, koja se sastojala od više od 50 brodova, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog grada Marmarisa u novom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze koja traje od 2007. godine.

Regionalna kriza

Fidan je rekao da krizu koja je počela američkim i izraelskim napadima na Iran treba što prije riješiti diplomatijom te da Turska nastavlja podržavati posredničke napore Pakistana.

Naglasio je da je očuvanje primirja prioritet, upozorivši da bi obnova sukoba imala ozbiljne globalne ekonomske i političke posljedice.

Dodao je da trajna rješenja zahtijevaju sveobuhvatnu regionalnu viziju sigurnosti i prosperiteta, navodeći razvoj događaja u Siriji kao primjer mira izgrađenog kroz regionalno vlasništvo i zdrav razum.

Rat Rusije i Ukrajine

Fidan je rekao da rat između Rusije i Ukrajine, koji je ušao u petu godinu, više nije prihvatljiv i da i dalje nameće velike troškove Evropi.

Kazao je da je s njemačkim kolegom razgovarao o toku rata, najnovijoj situaciji u Ukrajini, mogućim načinima za zaustavljanje sukoba i tekućim pregovorima.

Dodao je da nedavna kratkoročna primirja pokazuju da diplomatski teren za trajno rješenje još postoji te da će Turska nastaviti napore kako bi pomogla okončanju rata.

Odnosi Turske i Njemačke

Fidan je rekao da uzajamne posjete i obnova Mehanizma strateškog dijaloga između Turske i Njemačke nakon 12 godina pokazuju da su bilateralni odnosi ponovo dobili zamah.

Kazao je da Turska i Njemačka žele ojačati saradnju u više oblasti, uključujući trgovinu, energiju, povezivost, obnovljivu energiju, odbrambenu industriju i borbu protiv terorizma.



Fidan je naveo da je Njemačka najveći trgovinski partner Turske u Evropi i drugi najveći u svijetu, dodajući da bi bilateralna trgovina u bliskoj budućnosti mogla porasti s 52 milijarde na 60 milijardi dolara.

Također je naglasio ulogu turske zajednice u Njemačkoj, rekavši da ona pokazuje kako partnerstvo nije ukorijenjeno samo između država nego i između društava.

Govoreći o odnosima Turske i EU-a, Fidan je rekao da se oni trebaju voditi na realističnijoj, strateškijoj i na rezultate usmjerenoj osnovi.



​​​​​​​Ustvrdio je da je dublja ekonomska integracija s Turskom postala strateška nužnost za EU, pri čemu je modernizacija Carinske unije prvi veliki korak.

Fidan je također pozvao na napredak u liberalizaciji viznog režima i rekao da isključivanje Turske iz evropskih odbrambenih i sigurnosnih struktura proturječi samim sigurnosnim ciljevima Evrope.

"Želimo odlučno unaprijediti naše bilateralne odnose. Također ćemo nastaviti raditi u bliskoj koordinaciji i saradnji suočeni s regionalnim izazovima. Mehanizam strateškog dijaloga koji smo danas održali bio je izuzetno koristan u smislu ostvarivanja naših ciljeva", rekao je.