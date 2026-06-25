Državni sekretar SAD-a kaže da ne postoji nijedan dio ovog sporazuma koji se poduzima, a koji na bilo koji način narušava sigurnost, stabilnost ili prosperitet bilo kojeg od naših partnera u regiji Zaljeva

Rubio: Sporazum s Iranom neće ugroziti američke saveznike u Zaljevu Državni sekretar SAD-a kaže da ne postoji nijedan dio ovog sporazuma koji se poduzima, a koji na bilo koji način narušava sigurnost, stabilnost ili prosperitet bilo kojeg od naših partnera u regiji Zaljeva

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da bilo koje odluke donesene tokom pregovaračkog procesa o sporazumu s Iranom ne bi trebale biti u suprotnosti s interesima naših partnera i naših saveznika u regiji, javlja Anadolu.

"Želimo osigurati da se prilikom donošenja bilo kakvih odluka tokom ovog pregovaračkog procesa uvijek uzmu u obzir interesi naših partnera i naših saveznika u regiji", rekao je Rubio.

Dodao je da ne postoji nijedan dio ovog sporazuma koji se poduzima, a koji na bilo koji način narušava sigurnost, stabilnost ili prosperitet bilo kojeg od naših partnera u regiji Zaljeva, i to je u samoj srži moje današnje posjete ovdje.

Govoreći tokom sastanka s ministrima vanjskih poslova država članica Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) u glavnom gradu Bahreina, Manami, Rubio je kazao da SAD želi mir u regiji.

"Sada ulazimo u novu fazu, i to u onu za koju se nadamo da će dovesti do mira. To je ono što svi želimo. Svi želimo da ova regija bude mjesto za ljude koji su fokusirani na zarađivanje novca, a ne na bombe i oružje, koji su fokusirani na poboljšanje ekonomskog života svog naroda, a ne na to kako napasti druge zemlje", rekao je Rubio.

Izrazio je nadu da će sporazum s Iranom dovesti do veoma pozitivnog ishoda, napominjući da su SAD spremne sarađivati s Iranom ako se Teheran fokusira na dobrobit vlastitog naroda.

"Želimo sporazum koji je dobar, želimo sporazum koji je stvaran, želimo sporazum koji se može provjeriti i želimo sporazum kojeg se pridržava", naglasio je Rubio.