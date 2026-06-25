Srijeda bila najtopliji dan u zemlji od 1947. godine, dok temperature u nekim područjima ostaju blizu 40 stepeni Celzijusa, saopćila meteorološka služba

Francuska izdala crveno upozorenje zbog toplotnog vala u 72 departmana Srijeda bila najtopliji dan u zemlji od 1947. godine, dok temperature u nekim područjima ostaju blizu 40 stepeni Celzijusa, saopćila meteorološka služba

Francuska je u četvrtak stavila 72 departmana pod crveno upozorenje zbog toplotnog vala, dok je još 17 pod narandžastim upozorenjem, jer se ekstremne temperature nastavljaju širom većeg dijela zemlje.

Francuska nacionalna meteorološka služba Meteoo-France saopćila je da se očekuje da će temperature ostati visoke još jedan dan, nakon što je srijeda bila najtopliji dan zabilježen od 1947. godine, s nacionalnim temperaturnim indeksom od 30 stepeni Celzijusa.

Meteo-France je naveo da su na zapadu Francuske oboreni brojni temperaturni rekordi, uključujući 43 stepena Celzijusa u Fontenayu.

Meteorološka služba je saopćila da se u četvrtak očekuju temperature iznad 30 stepeni Celzijusa u većem dijelu zemlje, a u nekim područjima i do 40 stepeni.

Također je navedeno da će crveno upozorenje za toplotni val biti ukinuto u 11 zapadnih departmana od četvrtka navečer.

Televizija BFMTV izvijestila je da je 48 departmana također pod narandžastim upozorenjem zbog visokog rizika od šumskih požara te da se rizik smatra vrlo visokim u departmanima Deux-Sevres i Haute-Garonne.

BFMTV je također izvijestio da su željezničke linije u regiji Nouvelle-Aquitaine obustavljene tokom dana do petka te da će saobraćati samo u jutarnjim i večernjim terminima.

Ministar obrazovanja Edouard Geffray rekao je za France 2 da je oko 3.500 škola zatvoreno u četvrtak, dok je 10.000 drugih uvelo prilagođene rasporede.

Gradonačelnik Pariza Emmanuel Gregoire rekao je za TF1 da je bilo smrtnih slučajeva u glavnom gradu, ali nije iznio detalje.

"Očigledno, smrtnost raste, ali na zdravstvenim vlastima je da o tome komuniciraju", rekao je Gregoire.

Prema izvještaju, 43 osobe su se utopile širom Francuske od 18. juna.