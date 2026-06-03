Imamo plan. On to ne predviđa, kaže američki državni sekretar dok je odgovarao na pitanja o direktivi Benjamina Netanyahua da se „zauzme“ 70% teritorije Gaze

Rubio: Izraelski plan za zauzimanje 70 posto Gaze nije dio američkog plana Imamo plan. On to ne predviđa, kaže američki državni sekretar dok je odgovarao na pitanja o direktivi Benjamina Netanyahua da se „zauzme“ 70% teritorije Gaze

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u utorak da izraelski plan o zauzimanju 70 posto Gaze nije dio prijedloga administracije Donalda Trumpa za okončanje rata, suočavajući se s oštrim pitanjima demokratskih zakonodavaca o humanitarnoj krizi u palestinskoj enklavi.

„Imamo plan. On to ne predviđa“, rekao je Rubio odgovarajući na pitanje demokratske zastupnice Rose DeLauro o direktivi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da izraelska vojska „preuzme kontrolu“ nad 70% teritorije Gaze.

Na dodatna pitanja o svojim stavovima o Netanyahuovim izjavama, Rubio je ponovio: „On je dao tu izjavu, ali to nije dio ovog plana.“

Rubio je govorio tokom svjedočenja pred Odborom za aproprijacije Predstavničkog doma, gdje je branio budžetski zahtjev State Departmenta i odgovarao na pitanja zakonodavaca o temama od rata s Iranom do Gaze, te od Venecuele do Kube.

Tokom saslušanja, DeLauro je optužila Trumpovu administraciju da je „zaboravila na krizu u Gazi“ i da nije provela plan od 20 tačaka.

Rubio je odbacio takvu ocjenu, rekavši: „Ne, niko to nije zaboravio.“

„Nema aktivnih borbenih operacija kakve smo viđali prije nekoliko mjeseci, ali to je i dalje izazov s kojim ćemo se nositi“, dodao je.

Upitan o napretku u vezi s Trumpovim planom od 20 tačaka, Rubio je rekao da administracija trenutno nastoji uspostaviti međunarodne stabilizacijske snage za Gazu, pod uslovom da Hamas pristane na demilitarizaciju.

„Niko neće ulagati novac u Gazu dok Hamas ne bude demilitariziran, jer znaju da će doći do novog rata“, rekao je, dodajući da i regionalni partneri vrše pritisak na Hamas da se povinuje.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025., izraelska vojska je u gotovo svakodnevnim napadima ubila 932 Palestinca i ranila 2.859, prema podacima Ureda za medije u Gazi.

Primirje je zaustavilo dvogodišnji rat Tel Aviva u Gazi koji traje od oktobra 2023., u kojem je ubijeno skoro 73.000 Palestinaca, a više od 173.000 ranjeno, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Prva faza Trumpovog plana uključivala je prekid neprijateljstava, djelimično povlačenje Izraela, razmjenu talaca i zatvorenika te ulazak potpune humanitarne pomoći u Gazu.

Druga faza predviđa raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, razoružanje Hamasa, potpuno povlačenje Izraela i formiranje „tehnokratskog“ palestinskog tijela koje bi privremeno upravljalo Gazom.

U četvrtak je Netanyahu izjavio da Izrael namjerava proširiti područje pod vojnom kontrolom u Gazi na 70%, nakon što je priznao da izraelske snage trenutno kontroliraju oko 60% teritorije.

Izraelske snage su ranije objavile da kontroliraju 53% Gaze nakon povlačenja na tzv. „Žutu liniju“ u okviru prve faze plana koji podržava Trump.

- „De facto aneksija“ Zapadne obale

Zastupnica je također ispitala Rubija o izraelskim potezima na Zapadnoj obali, navodeći da se humanitarna situacija u Gazi pogoršava dok Izrael provodi ono što je nazvala „de facto aneksijom“ teritorije, te pitala može li takav razvoj događaja voditi rješenju s dvije države.

Rubio je rekao da se Trump dosljedno protivi jednostranim promjenama statusa Zapadne obale.

„Predsjednik je jasno i više puta rekao da nije za takve promjene, odnosno promjene statusa na Zapadnoj obali – to može dodatno zakomplikovati naše napore da postignemo dogovor u Gazi“, rekao je Rubio. „To smo prenijeli i našim izraelskim partnerima.“

Nasilje je u okupiranoj Zapadnoj obali naglo poraslo od početka rata u Gazi u oktobru 2023., pri čemu palestinski zvaničnici navode 1.168 poginulih, 12.666 ranjenih, gotovo 23.000 uhapšenih i oko 33.000 raseljenih osoba.

Palestinski zvaničnici optužuju izraelske vlasti i doseljenike za širenje naselja, rušenje kuća i infrastrukture te prisilno raseljavanje zajednica širom okupirane teritorije.