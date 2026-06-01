Nikol Pashinyan kaže da će Armenija nastaviti raditi unutar Evroazijske ekonomske unije sve dok izbor između nje i Evropske unije "ne postane neizbježan"

Premijer Armenije: Referendum o članstvu Jerevana u EU i EAEU "nerazuman" Nikol Pashinyan kaže da će Armenija nastaviti raditi unutar Evroazijske ekonomske unije sve dok izbor između nje i Evropske unije "ne postane neizbježan"

Armenski premijer Nikol Pashinyan u ponedjeljak je ocijenio da je pokretanje referenduma o mogućem izlasku zemlje iz Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i budućem članstvu u Evropskoj uniji "nerazumno", javlja Anadolu.

Pozivajući se na komentare u videu objavljenom na društvenim mrežama, armenska državna novinska agencija Armenpress objavila je da je Pashinyan rekao da Jerevan radi i da će nastaviti raditi unutar EAEU-a sve dok izbor između nje i EU-a "ne postane neizbježan".

"Naravno, tu odluku mora donijeti narod Republike Armenije putem referenduma", rekao je, tvrdeći da trenutno nema osnova za održavanje takvog glasanja jer evropske integracije još nisu u fazi u kojoj se može predstaviti jasan izbor.

Pashinyan je rekao da bi održavanje bilo kakvog referenduma o toj temi bilo "nerazumno" dok Armenija ili zvanično ne podnese zahtjev za članstvo u EU ili ne bude blizu dobijanja statusa kandidata.

"Danas je taj izbor teoretski, a stavljanje teoretskog izbora na referendum, naravno, nije ni vrlo razumno ni opravdano", dodao je premijer Armenije.

"Stoga ćemo nastaviti raditi mirno i postojano, bez sporova, unutar Evroazijske ekonomske unije, i uvjeren sam da još uvijek imamo potencijal u tom smjeru, koji ćemo iskoristiti u bliskoj budućnosti."

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su lideri članica EAEU izrazili potrebu za referendumom "što je prije moguće" u Armeniji o pristupanju zemlje EU ili nastavku članstva u EAEU u zajedničkoj izjavi objavljenoj u nedjelju.

"Dijelimo stav o potrebi da se u Republici Armeniji što prije održi nacionalni referendum o pristupanju Evropskoj uniji ili nastavku članstva u Evroazijskoj ekonomskoj uniji", navodi se u izjavi.

EAEU se sastoji od Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Rusije. Osnovana je 2015. godine na inicijativu Kazahstana radi održavanja ekonomskih veza na euroazijskom prostoru.

Međutim, pitanje geopolitičke orijentacije Armenije postalo je sve veći izvor napetosti unutar bloka predvođenog Moskvom posljednjih mjeseci, nakon intenzivnijeg angažmana Jerevana s EU i usvajanja zakona kojim se pokreće proces usmjeren na konačno pristupanje EU početkom prošle godine.

Ruski zvaničnici su više puta upozoravali da je članstvo u EU i EAEU nekompatibilno, dok su armenske vlasti tvrdile da namjeravaju očuvati saradnju unutar EAEU-a, a istovremeno proširiti veze s Evropom.