Predsjednica Evropske komisije: Privremeni prekid vatre u Libanu nije dovoljan Predsjednici Evropske komisije i Evropskog vijeća ponovili podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u petak da privremeni prekid neprijateljstava u Libanu nije dovoljan, pozivajući na trajni put ka miru.

Lideri Evropske unije održali su konferenciju za novinare zajedno s grčkim kiparskim liderom Nikosom Christodoulidesom, uz regionalno učešće predsjednika Libana Josepha Aouna i sirijskog predsjednika Ahmada al-Sharau, nakon neformalnog sastanka lidera u Nikoziji.

"Ključna lekcija iz proteklih sedmica jeste da je sigurnost nedjeljiva. Ne možete imati stabilnost na Bliskom istoku ili u Zaljevu dok Liban gori. Zato pozivamo na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana", rekla je von der Leyen, naglasivši da je regionalna sigurnost na Bliskom istoku suštinski povezana.

"Privremeni prekid nije dovoljan. Potreban nam je trajni put ka miru", dodala je.

Von der Leyen je pozdravila nedavne dogovore o prekidu vatre u regiji, ali je upozorila da su oni i dalje krhki i nedovoljni da osiguraju dugoročnu stabilnost.

Također je istakla da svaki trajni mirovni sporazum mora obuhvatiti iranski nuklearni i balistički program, koje je opisala kao stvarnu prijetnju regionalnoj sigurnosti.

Von der Leyen je naglasila planove za dublje angažovanje Evropske unije sa Sirijom, uključujući predstojeći politički dijalog na visokom nivou s ciljem istraživanja budućih okvira saradnje.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa ponovio je poziv na deeskalaciju, rekavši da je tekući sukob na Bliskom istoku imao "katastrofalne posljedice" za civile i globalnu ekonomiju.

Pozvao je na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca "bez ograničenja", naglasivši da je sloboda plovidbe "od vitalnog značaja za cijeli svijet".

"Situacija u Libanu ostaje ozbiljan razlog za zabrinutost. Nadamo se produženom prekidu vatre na terenu i pozivamo na nastavak diplomatskih napora uz puno poštivanje međunarodnog prava te suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana", rekao je Costa.