Varšava je Washingtonu uputila prijedlog za uspostavljanje trajnog američkog vojnog prisustva, ističući da sigurnosne veze sa SAD-om ostaju ključni stub odbrane Poljske u kontekstu rata u Ukrajini i jačanja NATO-a

Poljska predlaže stalnu američku vojnu bazu za jačanje sigurnosti na istoku NATO-a Varšava je Washingtonu uputila prijedlog za uspostavljanje trajnog američkog vojnog prisustva, ističući da sigurnosne veze sa SAD-om ostaju ključni stub odbrane Poljske u kontekstu rata u Ukrajini i jačanja NATO-a

Poljski ministar odbrane izjavio je u srijedu da je formalno predložio SAD-u stvaranje stalne nove američke vojne baze u Poljskoj, signalizirajući želju Varšave da produbi dugoročno američko vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a, javlja Anadolu.

"Angažman SAD-a u sigurnosti Poljske se ne smanjuje. Naprotiv, mogao bi postati još veći", napisao je Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da je prijedlog predstavio tokom razgovora s američkim ministrom odbrane Peteom Hegsethom.

"Sigurna Poljska znači snažnu vojsku, snažno društvo i snažne saveze", rekao je poljski ministar odbrane.

Još nisu objavljeni detalji o mogućoj lokaciji, veličini ili funkciji predloženog objekta.

Objava dolazi u trenutku kada zemlje NATO-a nastavljaju preispitati odbrambenu poziciju usred rastuće neizvjesnosti u vezi s dugoročnim sigurnosnim okruženjem u Evropi.

Također dolazi usred obnovljene debate o budućem obliku američkog vojnog prisustva u Evropi nakon izvještaja posljednjih sedmica da Washington preispituje raspoređivanje trupa širom kontinenta.

Poljski zvaničnici su više puta nastojali uvjeriti javnost da američke obaveze prema Poljskoj ostaju nepromijenjene uprkos širim diskusijama o rasporedu snaga i podjeli tereta unutar NATO-a.

Premijer Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz su posljednjih sedmica naglasili da Poljska ostaje jedan od najbližih sigurnosnih partnera Washingtona u Evropi.

U Poljskoj se trenutno nalazi oko 10.000 američkih vojnika na rotacijskoj osnovi, kao i ključna vojna infrastruktura, uključujući garnizon američke vojske u Poznanju i raketni sistem Aegis Ashore u Redzikowu.

Ideja o stalnoj američkoj bazi u Poljskoj razmatra se godinama.

Tokom prve Trumpove administracije, prethodna vlada Pravo i pravda (PiS) predložila je uspostavljanje objekta neformalno nazvanog "Fort Trump", čak nudeći doprinos od milijardi dolara za troškove izgradnje. Iako takva baza na kraju nije formirana, američko vojno prisustvo u Poljskoj značajno se proširilo nakon početka rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Najnoviji prijedlog odražava širu strategiju Varšave da se američke sigurnosne garancije učvrste što je moguće dublje u Poljskoj. Uzastopne vlade su prisustvo SAD-a smatrale ključnim faktorom odvraćanja od potencijalne ruske agresije i kao dopunu kolektivnim odbrambenim obavezama NATO-a.

Poljska je istovremeno počela jedan od najvećih evropskih programa modernizacije vojske, povećavajući odbrambene izdatke na više od četiri posto BDP-a i najavljujući planove za njihovo dalje povećanje.

Varšava kupuje velike količine opreme od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući tenkove Abrams, raketne sisteme HIMARS, helikoptere Apache i borbene avione F-35.