Poljska nudi dodatni smještaj za američke trupe usred neizvjesnosti oko planova američkog prisustva

Poljska je u četvrtak objavila da je spremna ugostiti dodatne američke trupe, nakon izvještaja da je Washington zaustavio planirano vojno raspoređivanje u zemlji kao dio šire ponovne procjene položaja američkih snaga u Evropi, javlja Anadolu.

Ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski pokrenuo je ovo pitanje tokom razgovora u četvrtak s američkim ambasadorom u Varšavi Thomasom Roseom, prema saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je saopćilo da je fokus razgovora bio na prisustvu američkih trupa u zemlji i saradnji na kritičnim projektima sirovina i energije, uključujući ambicije Poljske da postane regionalno čvorište za tečni prirodni gas (LNG) kroz inicijativu Baltic Eagle Gas Hub.

Sastanak je upriličen dan nakon što su "Wall Street Journal", "Army Times" i "Stars and Stripes" objavili da je američka vojska obustavila planirano rotaciono raspoređivanje 2. oklopne brigade iz 1. konjičke divizije u Poljsku. Raspoređivanje bi uključivalo više od 4.000 vojnika i vojne opreme.

"Army Times" je objavio da je neka oprema već prebačena u Evropu prije nego što je operacija pauzirana.

Pentagon nije zvanično potvrdio da li je raspoređivanje otkazano ili samo odgođeno.

Poljski zvaničnici su brzo reagovali kako bi obuzdali zabrinutost da bi odluka mogla signalizirati šire smanjenje američkog vojnog angažmana na istočnom krilu NATO-a.

Ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je u četvrtak insistirao da se "broj američkih vojnika u Poljskoj ne smanjuje".

"Radimo i na povećanju broja i operativnih sposobnosti američke vojske stacionirane u Poljskoj", rekao je Kosiniak-Kamysz novinarima u parlamentu, opisujući Poljsku kao "gvozdenog saveznika" koji ispunjava sve obaveze saveza.

Komanda američke vojske za Evropu i Afriku rekla je Poljskoj novinskoj agenciji (PAP) da se raspoređivanje trupa na kontinentu "stalno prilagođava kako se uslovi razvijaju", dok je visoki zvaničnik američke administracije, kojeg je citirao PAP, rekao da je saznao za obustavljeno raspoređivanje iz medijskih izvještaja i odbio je detaljan komentar.

Ipak, zvaničnik je sugerisao da su razgovori ranije uključivali mogućnost prebacivanja otprilike 5.000 američkih vojnika iz Njemačke u Poljsku.

Trump je prošle sedmice rekao da bi "mogao" premjestiti trupe iz Njemačke u Poljsku, pojačavajući spekulacije da Washington preispituje raspodjelu snaga širom Evrope.

Pitanje postaje sve osjetljivije na istočnom krilu NATO-a, a Poljska, Litvanija i Rumunija lobiraju u Washingtonu da održi ili proširi američko vojno prisustvo u regiji usred kontinuiranih strahova od Rusije.

Jedan istočnoevropski diplomata rekao je za PAP da su izvještaji "zabrinjavajući" i požalio se na poteškoće u dobijanju jasnih informacija od Bijele kuće.

Poljska trenutno ima oko 10.000 američkih vojnika na rotacijskoj osnovi i naglo je povećala troškove odbrane od ruskog rata s Ukrajinom 2022. godine, izdvajajući blizu pet posto BDP-a za odbranu ove godine - najveći nivo u NATO-u u odnosu na ekonomski učinak.