Počeo samit Inicijative triju mora u Dubrovniku Hrvatski MVP Grlić Radman kazao je kako područje između Baltika, Jadrana i Crnog mora nije „rub Europe, nego njezin motor”, naglasivši da je riječ o prostoru sa 120 miliona stanovnika čiji je BDP u proteklih pet godina rastao 2,9 posto godišnje

Dvodnevni samit Inicijative triju mora (3SI)otvoren je u utorak u Dubrovniku, u Hrvatskoj, okupivši 12 predsjednika država i vlada i globalne poslovne zajednice, prenosi Anadolu.

Cilj Inicijative triju mora, koja je ove godine okupila oko 1.600 učesnika, jačanje je regionalne saradnje i povezanosti među zemljama između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, s fokusom na energetiku, transport i digitalnu infrastrukturu.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u uvodnom obraćanju kazao je kako će Hrvatska predložiti da finansiranje postane jedan od stubova Inicijative triju mora.

„Hrvatska će formalno predstaviti prijedlog da financiranje postane jedan od četiri stupa 3SI-ja, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu”, rekao je Grlić Radman dodavši kako je to „jasan signal” da je privatni kapital u središtu Inicijative.

Grlić Radman kazao je kako područje između Baltika, Jadrana i Crnog mora nije „rub Europe, nego njezin motor”, naglasivši da je riječ o prostoru sa 120 miliona stanovnika čiji je BDP u proteklih pet godina rastao 2,9 posto godišnje, dok je u EU-u rastao 1,3 posto.

Naglasio je kako je riječ o „jednom od najbrže rastućih područja na svijetu” koje predstavlja i veliku priliku za investitore. Dodao je kako se radi o regiji spojenom s najvećim trgovačkim rutama na svijetu, naglasivši Srednji koridor i Ekonomski koridor Indija – Bliski istok – Evropa (IMEC).

Grlić Radman je, govoreći o infrastrukturi kao što su LNG terminal na Krku i naftovod Janaf, rekao da oni nisu „samo nacionalni projekti” nego i zapadni kraj koridora koji sežu sve do Mumbaija.

Rekao je i da Jadransko more predstavlja stabilan i siguran pomorski prostor unutar NATO-a.

Inicijativa okuplja 13 država članica EU-a - Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvaniju, Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Pridružene učesnice su Albanija, Moldavija, Crna Gora i Ukrajina, dok strateški partneri uključuju Evropsku komisiju, Njemačku, Japan, Španiju, Tursku i SAD.