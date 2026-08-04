Pezeshkian: Teheran ne želi eskalaciju u regionu Iranski predsjednik razgovarao telefonom sa novim šefom Hamasa Khalilom al-Hayyom

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u ponedjeljak da Teheran ne nastoji podsticati tenzije u regionu, obećavajući da će koristiti svoje pune sposobnosti za odbranu sigurnosti i interesa zemlje.

"Islamska Republika Iran ne nastoji eskalirati tenzije ili nestabilnost u regionu. Međutim, djelovat će sa svojim punim mogućnostima da odbrani sigurnost zemlje, nacionalne interese i teritorijalni integritet", rekao je Pezeshkian u izjavama koje prenosi Press TV.

Tenzije su eskalirale širom Bliskog istoka otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo uzvratne udare Teherana na nekoliko zemalja u regionu.

SAD i Iran dogovorili su prekid vatre u aprilu, a potom su u junu potpisali memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana koji ima za cilj okončanje njihovog vojnog sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma. Dogovor je, međutim, propao prošlog mjeseca, a SAD i Iran su razmjenjivali napade skoro dvije sedmice.

U subotu je američki predsjednik Donald Trump rekao da je otkazao planirani vojni napad na Iran nakon što su Teheran i druge bliskoistočne zemlje zatražile vrijeme da finaliziraju okvir mirovnog sporazuma, rekavši da se Izrael pridružio toj obvezi.

U međuvremenu, Pezeshkian je razgovarao telefonom sa novim šefom Hamasa Khalilom al-Hayyom tokom kojeg su razgovarali o palestinskim dešavanjima i situaciji u Pojasu Gaze i Zapadnoj obali.

U saopćenju Hamasa navodi se da je Pezeshkian potvrdio podršku Irana palestinskom narodu i njegovim pravima.

Iranski predsjednik je također čestitao Hayyi na izboru za novog šefa Hamasa i izrazio zahvalnost za nastavak direktne komunikacije između dvije strane, navodi se u saopštenju.

Hamas je 20. jula rekao da je Hayya izabran za vođu grupe, naslijedivši Yahyu Sinwara, koji je ubijen u sukobu s izraelskim snagama u južnoj Gazi u oktobru 2024. godine.

Hayya je, sa svoje strane, naglasio "opredijeljenost palestinskog naroda svojim punim pravima i njihovu upotrebu legitimnih sredstava da ih ostvare", navodi se u saopštenju.

Izrazio je nadu u zaustavljanje napada na Iran i povratak sigurnosti i stabilnosti u region.

Poziv je uslijedio nakon što je Odbor za mir u petak objavio nacrt sporazuma u kojem su navedeni principi i mehanizmi provedbe za sljedeću fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, uključujući sigurnosne, administrativne i prijelazne aranžmane u enklavi, kao i predloženi politički pravac.​​​​​