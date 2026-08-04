Hakan Fidan čestitao Edu Milibandu na imenovanju za britanskog ministra vanjskih poslova, kažu izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova

Turski ministar vanjskih poslova i njegov britanski kolega razgovarali telefonom o Gazi i Ukrajini Hakan Fidan čestitao Edu Milibandu na imenovanju za britanskog ministra vanjskih poslova, kažu izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan održao je u ponedjeljak prvi telefonski razgovor s novoimenovanim britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom, i razgovarao o razvoju situacije u Gazi, širem Bliskom istoku i ratu Rusije i Ukrajine.

Prema izvorima turskog Ministarstva vanjskih poslova, Fidan je čestitao Milibandu na imenovanju za britanskog ministra vanjskih poslova.

Dvojica ministara su takođe razgovarali o situaciji u Gazi i širem Bliskom istoku, kao i o razvoju u ratu Rusije i Ukrajine, rekli su izvori.

Oni su razmijenili mišljenja o naporima da se okončaju sukobi u regionu, navode izvori.