Luis Angel Lopez Valdez, koji je izvještavao o policijskim i sudskim događajima, upucan od strane naoružanih napadača u Veracruzu, jednoj od najopasnijih meksičkih država za medijske radnike

Novinar ubijen u oružanom napadu u Meksiku Luis Angel Lopez Valdez, koji je izvještavao o policijskim i sudskim događajima, upucan od strane naoružanih napadača u Veracruzu, jednoj od najopasnijih meksičkih država za medijske radnike

Novinar je u četvrtak ubijen od strane naoružanih ljudi u meksičkoj državi Veracruz, objavili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Luis Angel Lopez Valdez, koji je izvještavao o policijskim i sudskim događajima, napadnut je u naselju Colonia Cazones u gradu Poza Rica.

U saopćenju objavljenom na društvenim mrežama, novine u kojima je Lopez Valdez radio navode: "Lopeza Valdeza su presrele naoružane osobe dok je vozio kroz Poza Rica rano jutros. Napadnut je i preminuo na mjestu događaja."

Uprava novina pozvala je na pravdu, rekavši: "Zahtijevamo pravdu od Državne komisije za zaštitu i podršku novinara (CEAPP) za našeg reportera Vanguardia de Veracruz. Ovo ubistvo ne smije proći nekažnjeno."

Vlasti su saopćile da je pokrenuta istraga o incidentu.

Veracruz se smatra jednom od najopasnijih regija u Meksiku za novinare i svjedoči čestim napadima na medijske radnike.

Prema Reporterima bez granica (RSF), Meksiko se smatra jednom od najsmrtonosnijih zemalja na svijetu za novinarstvo, sa više od 150 ubijenih novinara od 2000. godine, dok se 28 vodi kao nestalo.