Novi udari Irana: Dronovima napadnuta tri američka kampa u Kuvajtu Iranski napad dronom pogodio kampove Udairi, Doha i Arifjan u Kuvajtu, navodi vojska

Iranska vojska saopštila je u petak da je pokrenula napade dronom na tri lokacije na kojima su smještene američke snage u Kuvajtu, prenijela je iranska poluozvanična novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

U saopštenju za javnost, vojska je navela da su napadni dronovi „Arash“ gađali skladišta američke vojne opreme u kampu Udairi, kao i položaje američkih trupa u kampovima Doha i Arifjan.

Vojska je poručila da će nastaviti intenzivne operacije dronom i raketama, upozoravajući da bi „svaka nepromišljena avantura ili otvaranje novog fronta“ predstavljalo ponavljanje američkih „strateških grešaka“.

Regionalne tenzije su eskalirale tokom protekle dvije sedmice nakon što je Trump 8. jula objavio da prekid vatre predviđen prošlomjesečnim memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana više nije na snazi.

Otad su SAD i Iran razmijenili udare, pri čemu Washington gađa lokacije unutar Irana, dok Teheran navodi da je napao američke vojne objekte i opremu u nekoliko zemalja u regiji.