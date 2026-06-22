Trump je gurnuo čep u Hormuški moreuz. Ali mi imamo interes da ga ponovo izvučemo, rekao je ministar odbrane Pistorius

Njemačka za krizu u Hormuškom moreuzu krivi američkog predsjednika Trump je gurnuo čep u Hormuški moreuz. Ali mi imamo interes da ga ponovo izvučemo, rekao je ministar odbrane Pistorius

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius u ponedjeljak je za aktuelnu krizu oko strateški važnog Hormuškog moreuza okrivio američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Na kraju je Trump gurnuo čep u Hormuški moreuz. Ali mi imamo interes da ga ponovo izvučemo", rekao je Pistorius za javni servis ARD.

Dodao je da je jedan od preduvjeta za eventualnu misiju njemačke vojske (Bundeswehr) radi osiguranja plovidbe kroz moreuz saglasnost susjednih država, Irana i Omana.

Njemačka vlada je više puta naglašavala potrebu za slobodnim prolazom kroz Hormuški moreuz.

Pistorius je upozorio da je malo vjerovatno da će Bundestag brzo odobriti misiju Bundeswehra u Hormuškom moreuzu.

Prema njegovim riječima, "potpuno je otvoreno" hoće li Bundestag usvojiti odgovarajuću odluku prije ljetne pauze.

S jedne strane, još nije jasno hoće li pregovori između SAD-a i Irana u Švicarskoj zaista dovesti do stabilnog primirja, a s druge strane, mandat Bundestaga zahtijeva međunarodni okvir, dodao je Pistorius.

Iako bi bilo "poželjno" da se to dogodi prije ljetne pauze, "na kraju je to odluka koju mora donijeti Bundestag", rekao je ministar.