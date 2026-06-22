Ta posjeta bi bila prvo inostrano putovanje Masouda Pezeshkiana od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana krajem februara

Iranski predsjednik sutra bi trebao posjetiti Pakistan Ta posjeta bi bila prvo inostrano putovanje Masouda Pezeshkiana od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana krajem februara

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian očekuje se u jednodnevnoj posjeti Pakistanu u utorak, saopćili su u ponedjeljak vladini izvori u Islamabadu za Anadolu.

Ukoliko posjeta bude realizovana, to bi bio prvi Pezeshkianov inostrani put od kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana krajem februara.

Zvanična potvrda planirane posjete još uvijek se očekuje.

Pakistan je od 8. aprila, kada je postignuto primirje između zaraćenih strana, imao glavnu ulogu posrednika. Strane su se tada složile oko Islamabad memoranduma o razumijevanju s ciljem okončanja rata te su tokom proteklog vikenda održale direktne razgovore u Švicarskoj.

Tokom posjete, Pezeshkian bi trebao razgovarati s predsjednikom Pakistana Asifom Alijem Zardarijem i premijerom Shehbazom Sharifom, koji je u nedjelju predsjedavao četverostranim razgovorima SAD-Iran-Pakistan-Katar u švicarskom gradu Burgenstocku.

Pezeshkian je već imao državnu posjetu Pakistanu u augustu prošle godine.