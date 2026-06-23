Iranski predsjednik doputovao u Pakistan u prvu inostranu posjetu od rata sa SAD-om i Izraelom Pakistanski predsjednik Zardari i premijer Sharif dočekali Pezeshkiana u Islamabadu

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian doputovao je u utorak u Pakistan u svoju prvu inostranu posjetu otkako je u februaru počeo nedavni oružani sukob između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Pezeshkian je stigao u Islamabad, gdje su ga dočekali predsjednik Asif Ali Zardari, premijer Shehbaz Sharif i više ministara.

Iranskog predsjednika prati delegacija na visokom nivou koju čine članovi vlade i visoki zvaničnici.

Prema saopćenju Ambasade Irana u Islamabadu, cilj posjete je prenošenje zahvalnosti i poruke iranske vlade i naroda Pakistanu nakon, kako je navedeno, godine obilježene solidarnošću, podrškom i diplomatskim naporima Islamabada usmjerenim na smanjenje regionalnih tenzija te promovisanje mira i stabilnosti.

SAD i Izrael pokrenuli su rat 28. februara napadima na više iranskih gradova, što je izazvalo odgovor Teherana širom Bliskog istoka, uključujući napade na američke ciljeve, a sukobi su zaustavljeni 8. aprila nakon što je Pakistan posredovao u postizanju primirja.

Ambasada je saopćila da će dvije strane razmotriti trenutno stanje bilateralnih odnosa i razgovarati o načinima daljnjeg jačanja saradnje i unapređenja dugogodišnjih veza.

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da će se Pezeshkian tokom državne posjete sastati sa Zardarijem i razgovarati sa Sharifom.

Planiran je i njegov sastanak s ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom.

Očekuje se da će razgovori obuhvatiti trgovinu, energetsku saradnju, sigurnost granice, regionalnu povezanost i međuljudske kontakte.

Dvije strane će također razmotriti diplomatske aktivnosti nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada i razmijeniti mišljenja o regionalnim i međunarodnim dešavanjima.

Pezeshkian je prethodnu državnu posjetu Pakistanu ostvario u augustu prošle godine.