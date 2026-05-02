Njemačka: Povlačenje američkih trupa predvidivo usred tenzija s Iranom

Ministar odbrane Njemačke rekao je u subotu da je planirano povlačenje američkih trupa iz Evrope predvidivo, dok rastu transatlantske tenzije zbog rata SAD i Izraela protiv Irana.

Boris Pistorius je rekao da je očekivano da će Sjedinjene Države smanjiti svoje vojno prisustvo, uključujući i u Njemačkoj, nakon što je američka vojska objavila planove da povuče oko 5.000 vojnika iz te zemlje.

Ovaj potez dolazi u vrijeme zategnutih odnosa između Washingtona i ključnih evropskih saveznika zbog tekućeg sukoba s Iranom.

Njemački kancelar Friedrich Merz je rekao da Iran ponižava Sjedinjene Države u pregovorima koji imaju za cilj okončanje sukoba.

Pistorius je naglasio da Evropa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu odbranu, rekavši da je Njemačka na pravom putu kroz napore za proširenje svojih oružanih snaga i ubrzanje nabavki.

Dodao je da će Berlin nastaviti blisku koordinaciju sa saveznicima, posebno Britanijom, Francuskom, Poljskom i Italijom.