Niger: Teška pucnjava u blizini glavnog aerodroma u Niameyu

Büşra Nur Çakmak
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
U ranim jutarnjim satima u četvrtak prijavljena je teška pucnjava u blizini međunarodnog aerodroma Diori Hamani u glavnom gradu Nigera Niameyu, nakon što su napadači navodno uspjeli ući u područje aerodroma.
Područje aerodroma je zatvoreno dok je pucnjava trajala tokom jutra, izvijestio je RFI, dodajući da su odbrambene i sigurnosne snage Nigera stavljene u stanje najviše pripravnosti dok su reagovale na incident.
Identitet napadača u ovom trenutku nije poznat.
Prema izvještajima, napadači su uspjeli ući u zonu aerodroma, što je izazvalo sigurnosnu operaciju u i oko objekta.
Incident se dogodio nekoliko mjeseci nakon velikog napada na aerodrom u Niameyu i obližnju vojnu bazu u januaru 2026. godine. Taj napad je kasnije preuzela teroristička organizacija ISIS, a odbile su ga nigerske oružane snage i njihovi ruski partneri, prema navodima vlasti.
Zvaničnici su saopćili da su u januarskom napadu povrijeđene četiri osobe i pričinjena značajna materijalna šteta, te da je cilj napada bio uništenje vazdušnih vojnih kapaciteta zemlje.
Za sada nema zvaničnih podataka o žrtvama niti dodatnih detalja u vezi s incidentom u četvrtak.