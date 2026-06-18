Područje aerodroma zatvoreno nakon što su napadači navodno probili perimetar, sigurnosne snage reagovale

Niger: Teška pucnjava u blizini glavnog aerodroma u Niameyu Područje aerodroma zatvoreno nakon što su napadači navodno probili perimetar, sigurnosne snage reagovale

U ranim jutarnjim satima u četvrtak prijavljena je teška pucnjava u blizini međunarodnog aerodroma Diori Hamani u glavnom gradu Nigera Niameyu, nakon što su napadači navodno uspjeli ući u područje aerodroma.

Područje aerodroma je zatvoreno dok je pucnjava trajala tokom jutra, izvijestio je RFI, dodajući da su odbrambene i sigurnosne snage Nigera stavljene u stanje najviše pripravnosti dok su reagovale na incident.

Identitet napadača u ovom trenutku nije poznat.

Prema izvještajima, napadači su uspjeli ući u zonu aerodroma, što je izazvalo sigurnosnu operaciju u i oko objekta.

Incident se dogodio nekoliko mjeseci nakon velikog napada na aerodrom u Niameyu i obližnju vojnu bazu u januaru 2026. godine. Taj napad je kasnije preuzela teroristička organizacija ISIS, a odbile su ga nigerske oružane snage i njihovi ruski partneri, prema navodima vlasti.

Zvaničnici su saopćili da su u januarskom napadu povrijeđene četiri osobe i pričinjena značajna materijalna šteta, te da je cilj napada bio uništenje vazdušnih vojnih kapaciteta zemlje.

Za sada nema zvaničnih podataka o žrtvama niti dodatnih detalja u vezi s incidentom u četvrtak.