Historijska zona kod Gize prikazuje vjerski i svakodnevni život drevnih Egipćana i poziva na širu turističku rutu

Mit Rahina: Prvi glavni grad Egipta otkriva svoje tajne kao muzej na otvorenom Historijska zona kod Gize prikazuje vjerski i svakodnevni život drevnih Egipćana i poziva na širu turističku rutu

Huseyin Kabbani - Egipat, čija prijestolnica Kairo čuva naslijeđe jednih od najstarijih civilizacija svijeta, posjetiocima nudi još jedno izuzetno arheološko blago - Mit Rahinu, lokalitet koji se smatra jednako važnim kao i piramide, a koji funkcionira kao muzej na otvorenom.

Područje Mit Rahine, smješteno južno od Gize i izgrađeno na ostacima drevnog grada Memfisa, prvog glavnog grada ujedinjenog Egipta, predstavlja prostor u kojem se prepliću historija i legende.

Muzej na otvorenom posjetiocima prikazuje hramove iz faraonskog perioda, rijetke arheološke nalaze i monumentalne skulpture, uključujući poznatu statuu faraona Ramzesa II, koja predstavlja središnji eksponat lokaliteta.

Fotografija : Mohamed Elshahed/AA

Područje se i dalje istražuje, a novi nalazi kontinuirano otkrivaju detalje o vjerskom i svakodnevnom životu drevnih Egipćana. Stručnjaci smatraju da bi Mit Rahina, zajedno s Giza piramidama, Sakkarom i Memfisom, trebala biti dio jedinstvene turističke rute koja bi dodatno istakla kulturni značaj Egipta.

- Tragovi faraona i drevnih hramova

Arheološki kompleks obuhvata brojne značajne lokalitete, uključujući Zapadnu kapiju Hrama Ptaha iz vremena Ramzesa II, Hatorov hram iz 19. dinastije, kao i hram posvećen mumifikaciji bika Apisa iz 26. dinastije (664-526. p.n.e.).

U središtu pažnje nalazi se monumentalna statua Ramzesa II (oko 1279-1213. p.n.e.), prikazana u ležećem položaju, što je neuobičajeno za faraonske prikaze.

Fotografija : Mohamed Elshahed/AA

Glavni arheolog pri egipatskom Ministarstvu turizma i antikviteta Medždi Šakir rekao je za AA da Mit Rahina predstavlja ostatke drevnog Memfisa, prvog glavnog grada Egipta koji je osnovao kralj Mina oko 3100. godine p.n.e.

On je istakao da je područje predstavljalo administrativni i svakodnevni centar života drevnih Egipćana, dok je obližnja Sakkara bila povezana s pogrebnim ritualima i vjerovanjima o zagrobnom životu.

Podsjetio je da je Memfis kroz historiju zadržao svoj značaj, čak i nakon što su kasnije prijestolnice premještene u druge dijelove Egipta.

- Veliki historijski događaji

Prema njegovim riječima, Memfis je bio i prva stanica Aleksandra Velikog po dolasku u Egipat, gdje je, kako je naveo, poručio sveštenicima da ne dolazi kao osvajač, nego kao sin boga Amona.

Drugi važan događaj vezan za ovo područje je nastanak Rosetta kamena (Rešitskog kamena), koji je omogućio dešifriranje hijeroglifa.

"Na kamenu su isti tekstovi ispisani hijeroglifima, demotskim pismom i starogrčkim jezikom, što je omogućilo razumijevanje drevnog Egipta", rekao je.

- Muzej na otvorenom i arheološka otkrića

Šakir je pojasnio da Egipat ima više tipova muzeja, uključujući nacionalne, regionalne i muzeje na arheološkim lokacijama, pri čemu Mit Rahina spada u ovu treću kategoriju.

Na lokalitetu je izloženo više od 60 vrijednih artefakata, a istraživanja i dalje traju. Posebnu pažnju privlači i hram za mumifikaciju bika Apisa, koji se smatra izuzetnim primjerom drevnog inženjeringa.

Fotografija : Mohamed Elshahed/AA

On je naveo i da su kineski arheolozi u tom području otkrili nove strukture, uključujući kameni hram i velike građevine, što potvrđuje da se ispod lokaliteta i dalje nalaze brojna neotkrivena blaga.

Šakir je pozvao na razvoj šire turističke rute koja bi uključivala Mit Rahinu, Sakkaru i Gizu, omogućavajući posjetiocima da u jednom obilasku prate razvoj egipatske civilizacije od religijskih kompleksa i grobnica do piramida i Sfinge.