Muškarac priznao krivicu za napad na američku kongresmenku Ilhan Omar

08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Muškarac iz Minneapolisa priznao je krivicu u četvrtak nakon što je upotrijebio špricu kako bi pošpricao sirćetom američku kongresmenku Ilhan Omar tokom sastanka u gradskoj vijećnici u januaru.
"Američki tužilac Daniel N. Rosen saopćio je da je Anthony James Kazmierczak ( 55) priznao krivicu po jednoj tački optužnice za napad na saveznog službenika", navodi se u saopćenju Ureda američkog tužioca za okrug Minnesota.
Kazmierczak je 27. januara sjedio u prvom redu na zvaničnom sastanku u gradskoj vijećnici u Minneapolisu koji je organizovala kongresmenka Ilhan Omar, nakon čega je ustao i prišao joj dok je govorila.
"On je pošpricao kongresmenku Omar jabukovim sirćetom iz šprice, koje je dospjelo na njenu odjeću i kožu. Laboratorijska analiza potvrdila je da je tečnost sadržavala sirćetnu kiselinu", navodi se u saopćenju.
Tokom saslušanja o priznanju krivice, Kazmierczak je priznao da je planirao napad i da se nije slagao s političkim stavovima kongresmenke Omar.
"Ovaj napad je još jedan primjer opasnog nacionalnog trenda, ljudi koji političku mržnju pretvaraju u kriminalne akte", rekao je američki tužilac Daniel N. Rosen.
"Političko nasilje je pošast za našu demokratiju", rekao je specijalni agent FBI-ja Christopher D. Dotson, dodajući da FBI neće tolerisati napade na izabrane zvaničnike ili druge javne službenike.
Datum izricanja presude još uvijek nije određen.