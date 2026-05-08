Muškarac priznao krivicu za napad na američku kongresmenku Ilhan Omar Somalijski imigrant i članica Demokratske stranke Ilhan Omar napadnuta je špricom s tečnošću krajem januara

Muškarac iz Minneapolisa priznao je krivicu u četvrtak nakon što je upotrijebio špricu kako bi pošpricao sirćetom američku kongresmenku Ilhan Omar tokom sastanka u gradskoj vijećnici u januaru.

"Američki tužilac Daniel N. Rosen saopćio je da je Anthony James Kazmierczak ( 55) priznao krivicu po jednoj tački optužnice za napad na saveznog službenika", navodi se u saopćenju Ureda američkog tužioca za okrug Minnesota.

Kazmierczak je 27. januara sjedio u prvom redu na zvaničnom sastanku u gradskoj vijećnici u Minneapolisu koji je organizovala kongresmenka Ilhan Omar, nakon čega je ustao i prišao joj dok je govorila.

"On je pošpricao kongresmenku Omar jabukovim sirćetom iz šprice, koje je dospjelo na njenu odjeću i kožu. Laboratorijska analiza potvrdila je da je tečnost sadržavala sirćetnu kiselinu", navodi se u saopćenju.

Tokom saslušanja o priznanju krivice, Kazmierczak je priznao da je planirao napad i da se nije slagao s političkim stavovima kongresmenke Omar.

"Ovaj napad je još jedan primjer opasnog nacionalnog trenda, ljudi koji političku mržnju pretvaraju u kriminalne akte", rekao je američki tužilac Daniel N. Rosen.

"Političko nasilje je pošast za našu demokratiju", rekao je specijalni agent FBI-ja Christopher D. Dotson, dodajući da FBI neće tolerisati napade na izabrane zvaničnike ili druge javne službenike.

Datum izricanja presude još uvijek nije određen.