Ako bude odobren, zahtjev bi označio prvi slučaj postavljanja sistema od strane Washingtona, koji još nije proglašen potpuno operativnim

Mediji: SAD razmatra raspoređivanje hipersoničnih raketa prvi put protiv Irana Ako bude odobren, zahtjev bi označio prvi slučaj postavljanja sistema od strane Washingtona, koji još nije proglašen potpuno operativnim

Centralna komanda SAD-a zatražila je raspoređivanje hipersoničnog raketnog sistema Dark Eagle na Bliskom istoku za "moguću upotrebu protiv Irana", izvijestio je Bloomberg u četvrtak pozivajući se na izvore.

Ako bude odobren, zahtjev bi označio prvi put da Washington raspoređuje sistem, koji još nije proglašen potpuno operativnim.

U izvještaju se navodi da je zahtjev naveo iransko premještanje lansera izvan dometa Precision Strike Missile, oružja sposobnog da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 300 milja (483 kilometra).

Prema izvještaju, još nije donesena odluka o zahtjevu i prijedlog nije javno objavljen.

Kratko primirje između SAD-a i Irana na snazi ​​je od 9. aprila, ali izvještaj sugerira da bi zahtjev mogao signalizirati pripreme za dodatne udare ako predsjednik Donald Trump odluči da nastavi.

Vjeruje se da Dark Eagle, također poznat kao hipersonično oružje dugog dometa (LRHW), ima domet veći od 2.776 kilometara, iako su njegove pune mogućnosti i dalje tajne.

Sistem je dizajniran da putuje brzinama pet puta većim od brzine zvuka i može prilagoditi putanju usred leta kako bi izbjegao presretanje.