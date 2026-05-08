Mediji: Iran gađao američke razarače u blizini Hormuškog moreuza Izvještaji navode da je operacija uslijedila nakon navodnog američkog napada na iranski naftni tanker

Iranske pomorske snage gađale su američke razarače u blizini Hormuškog moreuza nakon onoga što je opisano kao američki napad na iranski naftni tanker, izvijestili su iranski mediji, prenosi Anadolu.

Tri američka razarača u blizini strateškog plovnog puta bila meta iranskih pomorskih snaga, objavila novinska agencija Tasnim, pozivajući se na informisane izvore.

Prema izvještaju, razarači su se povlačili prema Omanskom moru, a operacija je uključivala rakete i dronove samoubice.

Zasebno, iranski državni emiter IRIB, pozivajući se na informisani vojni izvor, izvijestio je da su „neprijateljske jedinice“ u Hormuškom moreuzu došle pod iransku raketnu vatru nakon onoga što je opisano kao napad američke vojske na iranski naftni tanker.

Izvor je naveo da su pogođene jedinice pretrpjele oštećenja i da su bile prisiljene na povlačenje.