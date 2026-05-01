Vlasti kažu da su motiv, ukradeni predmeti i način bijega nejasni, dok se stanovnici pozivaju na oprez jer je osumnjičeni u bjekstvu

Maskirani napadač ubio dva uposlenika banke u američkoj saveznoj državi Kentucky Vlasti kažu da su motiv, ukradeni predmeti i način bijega nejasni, dok se stanovnici pozivaju na oprez jer je osumnjičeni u bjekstvu

Dvoje zaposlenih u banci smrtno je stradalo od strane maskiranog napadača tokom pljačke u američkoj saveznoj državi Kentucky u četvrtak, a osumnjičeni je i dalje u bjekstvu, prenosi Anadolu.

Policija savezne države Kentucky saopštila je da je osumnjičeni u četvrtak ušao u poslovnicu US Bank u ulici Chestnut u Berei, smrtno ranivši dvoje zaposlenih prije nego što je pobjegao s mjesta događaja.

„Razumijemo građane Beree i okruga Madison. Trenutno su uplašeni, a i mi strahujemo za njih“, rekao je policajac iz policije savezne države Kentucky Scottie Pennington. „Želimo dati sve od sebe da pronađemo ovu osobu i privedemo je pravdi.“

Vlasti su navele da ostaje nejasno da li je osumnjičeni išta ukrao ili kako je pobjegao, te su pozvale stanovnike da ostanu na oprezu, zaključaju svoja vrata i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

„Ne želimo da ovo dovede do novih žrtava“, rekao je Pennington. „Nadamo se da će se samo predati.“