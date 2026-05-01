Flotila za Gazu zahtijeva od Izraela da oslobodi preostalo dvoje aktivista

Globalna flotila Sumud pozvala je u petak vlade da izvrše pritisak na Izrael kako bi oslobodio pritvorenike iz njene misije za Gazu, navodeći da su dva aktivista i dalje u pritvoru, javlja Anadolu.

U saopštenju je ova grupa navela da je većina učesnika koji su bili pritvoreni oslobođena na Kritu, ali da se dvije osobe – identifikovane kao Thiago i Saif – i dalje nalaze u pritvoru.

„Zahtijevamo da sve vlade učine sve što je u njihovoj moći kako bi izvršile pritisak na izraelski režim da oslobodi sve ilegalno otete osobe“, navodi se u saopštenju flotile.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela saopštilo je u četvrtak da je 175 aktivista pritvoreno nakon što je više od 20 plovila zaplijenjeno u međunarodnim vodama dok su bili na putu ka Pojasu Gaze.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj probiti izraelsku blokadu i otvoriti humanitarni koridor morskim putem.

Ova misija predstavlja drugu inicijativu Globalne flotile Sumud, nakon prethodnog pokušaja u septembru 2025. godine koji je završen izraelskim presretanjem u međunarodnim vodama i pritvaranjem stotina međunarodnih aktivista.

U oktobru 2023. godine, Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Pojasa Gaze, u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, od kojih su većina žene i djeca, a uništeno je oko 90% infrastrukture enklave, dok Ujedinjene nacije procjenjuju troškove obnove na oko 70 milijardi dolara.

Izrael drži Pojas Gaze pod blokadom od 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca od ukupno 2,4 miliona bez krova nad glavom nakon što su im domovi uništeni tokom rata.