Turska će ugostiti čelnike svih 32 država članica NATO-a, ministre, diplomate i hiljade međunarodnih delegata

Lideri NATO-a okupit će se u Ankari na samitu 7. i 8. jula Turska će ugostiti čelnike svih 32 država članica NATO-a, ministre, diplomate i hiljade međunarodnih delegata

Turska će 7. i 8. jula biti domaćin 36. samita NATO-a u Ankari, na kojem će učestvovati lideri svih 32 država članica Alijanse, zajedno s desetinama pozvanih državnika, gotovo stotinu ministara, visokih diplomata, predstavnika međunarodnih organizacija i hiljadama stranih gostiju.

Prema informacijama do kojih je došla Agencija Anadolu, za praćenje samita akreditaciju je zatražilo gotovo 3.000 novinara, televizijskih ekipa, fotoreportera, predstavnika digitalnih medija i međunarodnih emitera iz cijelog svijeta.

Tokom održavanja skupa bit će angažirano ukupno 56.288 pripadnika sigurnosnih snaga, među kojima 48.841 policajac i 7.447 pripadnika žandarmerije.

Dodatnih 639 službenika bit će zaduženo za neprekidne aktivnosti cyber-patrola s ciljem suzbijanja cyber kriminala i sigurnosnih prijetnji.

Učesnici samita koristit će tri aerodroma – Međunarodni aerodrom Ankara Esenboga, Zračnu bazu Murted te treći aerodromski objekt određen za potrebe samita.

Skup će biti organiziran u skladu s protokolima i standardima Sekretarijata NATO-a, a sastanak lidera bit će održan iza zatvorenih vrata u skladu s pravilima povjerljivosti Alijanse.

Predstavnicima medija bit će omogućen pristup samo početku sjednice, kada se očekuje da generalni sekretar NATO-a Mark Rutte održi kratko obraćanje o dnevnom redu samita i ključnim temama razgovora.

Direkcija za komunikacije Predsjedništva Republike Turske formirala je posebnu NATO radnu grupu koja će koordinirati medijske aktivnosti, akreditacione procedure, javnu diplomatiju i kriznu komunikaciju tokom samita.

Državna televizija TRT osigurat će globalno praćenje događaja koristeći 80 kamera raspoređenih na 26 lokacija.