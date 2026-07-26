Nawaf Salam razgovarat će s iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem o energetici, razvoju i regionalnim pitanjima

Libanski premijer posjetio Irak radi jačanja bilateralne saradnje Nawaf Salam razgovarat će s iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem o energetici, razvoju i regionalnim pitanjima

Libanski premijer Nawaf Salam doputovao je u nedjelju u Bagdad u zvaničnu posjetu Iraku, predvodeći ministarsku delegaciju koja će razgovarati o jačanju bilateralne saradnje.

Salama u delegaciji prate ministar finansija Yassine Jaber, ministar energetike i vodoprivrede Joe Saddi te ministar telekomunikacija Charles Hajj, javila je Libanska nacionalna novinska agencija (NNA).

Na Međunarodnom aerodromu u Bagdadu dočekao ga je irački ministar finansija Faleh Sari, uz svečanu ceremoniju dočeka.

Ranije u nedjelju glasnogovornik iračke vlade Haider al-Aboudi saopćio je da će premijer Ali al-Zaidi primiti Salama i članove njegove ministarske delegacije u Vladinoj palati u Bagdadu.

Al-Aboudi je rekao da će dvojica premijera održati bilateralni sastanak, nakon čega će uslijediti prošireni razgovori ministara nadležnih za saradnju između dvije zemlje.

Prema navodima Iračke novinske agencije, razgovori će biti usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa, proširenje saradnje u oblastima razvoja i energetike te razmatranje regionalnih i međunarodnih pitanja od zajedničkog interesa.