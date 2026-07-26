Pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovo otvore put dijalogu i diplomatiji, poručio je papa

Papa Lav zabrinut zbog eskalacije nasilja na Bliskom istoku, ponovo pozvao na mir Pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovo otvore put dijalogu i diplomatiji, poručio je papa

Papa Lav XIV izrazio je u nedjelju zabrinutost zbog eskalacije nasilja na Bliskom istoku i ponovo pozvao na pregovore i mir, objavio je Vatican News.

"Nastavljam s dubokom zabrinutošću pratiti kontinuiranu i sve intenzivniju eskalaciju nasilja u Svetoj zemlji", rekao je papa Lav tokom obraćanja vjernicima nakon molitve Angelus u Castel Gandolfu, u blizini Rima.

Poglavar Katoličke crkve osvrnuo se na situaciju na okupiranoj Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, navodeći da je veliki broj civila posljednjih dana stradao u nasilju.

Pozvao je na "povratak pregovorima s ciljem postizanja pravednog političkog rješenja, utemeljenog na jednakom dostojanstvu i jednakim pravima svake ljudske osobe, te na odbacivanje daljnjih vojnih akcija i jednostranih odluka, posebno onih koje narušavaju poštovanje i postojeći status svetih mjesta svih vjerskih zajednica."

Papa je rekao da su pojačane vojne operacije širom Bliskog istoka donijele "nasilje i razaranje", ozbiljno ugrozivši živote civila i dodatno pogoršavši nestašice pitke vode i električne energije.

"Pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovo otvore put dijalogu i diplomatiji kako bi mir, za kojim cijela regija toliko čezne, bio postignut bez odlaganja", poručio je.

Papin apel uslijedio je u vrijeme nastavka izraelske eskalacije na okupiranoj Zapadnoj obali tokom proteklih nekoliko dana.

U petak su izraelski doseljenici, uz podršku izraelske vojske, napali palestinski grad Tell kod Nablusa, pri čemu su ubijena četiri Palestinca. Tokom sukoba ubijena su i dva Izraelca, prema palestinskim i izraelskim izvorima.

Izraelske snage su nakon nasilja uvele opsadu Nablusa i okolnih mjesta, provele masovna hapšenja i najavile pripreme za opsežnu vojnu operaciju širom okupirane Zapadne obale.

Izraelski doseljenici su u nedjelju u odvojenim napadima zapalili i dvije džamije na okupiranoj Zapadnoj obali, ciljajući džamiju u selu Kur, južno od Tulkarema, te drugu, koja je bila u izgradnji, u mjestu Qusra, južno od Nablusa, saopćili su palestinski zvaničnici.