Izvještaj: Iran tvrdi da je oborio američki dron MQ-9 u Ahvazu

Serdar Dincel
19. juli 2026.•Ažuriranje: 19. juli 2026.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) oborio je američki dron MQ-9 iznad jugozapadnog iranskog grada Ahvaza, objavio je u nedjelju iranski državni emiter IRIB, javlja Anadolu.
Nije bilo komentara američkih zvaničnika o ovoj tvrdnji.
Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih sedmica zbog Hormuškog moreuza, a dvije strane razmjenjuju napade uprkos okvirnom sporazumu koji je posredovao Pakistan, a čiji je cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.