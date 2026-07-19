Izvještaj iranskih državnih medija dolazi u trenutku kada se nastavlja vojna eskalacija između SAD-a i Irana na Bliskom istoku

Izvještaj: Iran tvrdi da je oborio američki dron MQ-9 u Ahvazu Izvještaj iranskih državnih medija dolazi u trenutku kada se nastavlja vojna eskalacija između SAD-a i Irana na Bliskom istoku

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) oborio je američki dron MQ-9 iznad jugozapadnog iranskog grada Ahvaza, objavio je u nedjelju iranski državni emiter IRIB, javlja Anadolu.

Nije bilo komentara američkih zvaničnika o ovoj tvrdnji.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih sedmica zbog Hormuškog moreuza, a dvije strane razmjenjuju napade uprkos okvirnom sporazumu koji je posredovao Pakistan, a čiji je cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.