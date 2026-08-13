Fidan se sastao s generalnim sekretarom Arapske lige u Egiptu

Esra Tekin
13. august 2026.•Ažuriranje: 13. august 2026.
Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan sastao se u četvrtak u egipatskom obalnom gradu El-Alameinu s generalnim sekretarom Arapske lige Nabilom Fahmyjem, saopćili su diplomatski izvori.
Fidan je u četvrtak započeo dvodnevnu posjetu Egiptu, tokom koje bi ga trebao primiti egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, a planirani su i susreti s drugim visokim zvaničnicima.
Prema diplomatskim izvorima, razgovori će biti posvećeni bilateralnim odnosima, aktuelnim sporazumima i mogućnostima povećanja međusobne trgovinske razmjene na 15 milijardi dolara.
Na dnevnom redu bit će i saradnja u oblasti energetike, uključujući ugljikovodike, povezivanje elektroenergetskih mreža, energetsku infrastrukturu i rudarstvo.
Fidan će razgovarati i o unapređenju saradnje u oblasti odbrane i vojne industrije, kao i o regionalnim pitanjima, uz naglasak na dijalog i diplomatsko rješavanje kriza.
Tokom posjete bit će održan i drugi sastanak Zajedničke grupe za planiranje Turske i Egipta, kojim će kopredsjedavati Fidan i njegov egipatski kolega Badr Abdelatty.
Regionalna pitanja bit će važan dio razgovora. Fidan će izraziti podršku diplomatskim naporima usmjerenim na obnovu primirja između SAD-a i Irana i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.
Kada je riječ o Gazi, naglasit će potrebu za hitnim zaustavljanjem napada, potpunom provedbom sporazuma o prekidu vatre i nesmetanim dostavljanjem humanitarne pomoći.
Očekuje se i razmjena stavova o provedbi druge faze Mirovnog plana za Gazu te izraelskim napadima na Palestinu, Liban i Siriju.
Fidan će također istaknuti značaj zajedničkih napora Turske i Egipta u očuvanju teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Libije, kao i podršku Turske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sudana.
Na kraju posjete bit će razmotrene i mogućnosti saradnje Turske i Egipta u uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti na području istočnog Mediterana.