Tokom dvodnevne posjete Egiptu turski ministar vanjskih poslova razgovarat će i s egipatskom predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem te drugim visokim zvaničnicima

Fidan se sastao s generalnim sekretarom Arapske lige u Egiptu Tokom dvodnevne posjete Egiptu turski ministar vanjskih poslova razgovarat će i s egipatskom predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem te drugim visokim zvaničnicima

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan sastao se u četvrtak u egipatskom obalnom gradu El-Alameinu s generalnim sekretarom Arapske lige Nabilom Fahmyjem, saopćili su diplomatski izvori.

Fidan je u četvrtak započeo dvodnevnu posjetu Egiptu, tokom koje bi ga trebao primiti egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, a planirani su i susreti s drugim visokim zvaničnicima.

Prema diplomatskim izvorima, razgovori će biti posvećeni bilateralnim odnosima, aktuelnim sporazumima i mogućnostima povećanja međusobne trgovinske razmjene na 15 milijardi dolara.

Na dnevnom redu bit će i saradnja u oblasti energetike, uključujući ugljikovodike, povezivanje elektroenergetskih mreža, energetsku infrastrukturu i rudarstvo.

Fidan će razgovarati i o unapređenju saradnje u oblasti odbrane i vojne industrije, kao i o regionalnim pitanjima, uz naglasak na dijalog i diplomatsko rješavanje kriza.

Tokom posjete bit će održan i drugi sastanak Zajedničke grupe za planiranje Turske i Egipta, kojim će kopredsjedavati Fidan i njegov egipatski kolega Badr Abdelatty.

Regionalna pitanja bit će važan dio razgovora. Fidan će izraziti podršku diplomatskim naporima usmjerenim na obnovu primirja između SAD-a i Irana i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Kada je riječ o Gazi, naglasit će potrebu za hitnim zaustavljanjem napada, potpunom provedbom sporazuma o prekidu vatre i nesmetanim dostavljanjem humanitarne pomoći.

Očekuje se i razmjena stavova o provedbi druge faze Mirovnog plana za Gazu te izraelskim napadima na Palestinu, Liban i Siriju.

Fidan će također istaknuti značaj zajedničkih napora Turske i Egipta u očuvanju teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva Libije, kao i podršku Turske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sudana.

Na kraju posjete bit će razmotrene i mogućnosti saradnje Turske i Egipta u uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti na području istočnog Mediterana.