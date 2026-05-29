Izraelske snage zatvorile Ibrahimovu džamiju u Hebronu Džamija je zatvorena trećeg dana Kurban-bajrama uz napomenu da ostaje zatvorena “do daljnjeg“

Izraelske snage su u petak zatvorile znamenitu Ibrahimovu džamiju za muslimanske vjernike, prema navodima palestinskih zvaničnika.

Hammasa Abu Marakhiya, vršitelj dužnosti direktora džamije koja se nalazi u starom gradu Hebronu na okupiranoj Zapadnoj obali, rekao je da su izraelske snage zatvorile objekat u petak ujutro uz obrazloženje “do daljnjeg“ i naredile čuvarima, kustosima, zaposlenima i vjernicima da napuste prostor.

Ovaj potez je opisao kao grubo kršenje svetosti džamije i povredu prava muslimana na pristup mjestima za molitvu.

Abu Marakhiya je dodao da su izraelske snage pooštrile ograničenja oko lokaliteta, zatvorile vojne kontrolne punktove i blokirale pristupne puteve ka džamiji.

Palestinsko Ministarstvo vakufa i vjerskih poslova osudilo je zatvaranje, nazvavši ga direktnim napadom na pravo muslimana da pristupaju svojim svetim mjestima.

U saopćenju se navodi da ova mjera odražava kontinuiranu izraelsku politiku usmjerenu na promjenu vjerskog i historijskog statusa quo na ovom lokalitetu.

Također je upozoreno da nastavak ograničenja vodi ka nametanju „nove realnosti“ unutar objekta, te je upućen poziv međunarodnim humanitarnim i organizacijama za ljudska prava da interveniraju i osiguraju nesmetan pristup vjernicima.

Ibrahimova džamija nalazi se u starom gradu Hebronu, području koje je pod potpunom izraelskom vojnom kontrolom, gdje oko 400 izraelskih doseljenika živi pod zaštitom približno 1.500 izraelskih vojnika.

Izrael je podijelio kompleks džamije, 1994. godine, dodijelivši 63 posto prostora jevrejskim vjernicima, a 37 posto muslimanima, nakon masakra u kojem je izraelski doseljenik ubio 29 palestinskih vjernika.

Zatvaranje dolazi u trenutku pojačanih tenzija širom okupirane Zapadne obale, gdje su izraelski vojni napadi, hapšenja i napadi doseljenika intenzivirani od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Prema palestinskim podacima, od tada je ubijeno 1.168 Palestinaca, povrijeđeno 12.666, raseljeno oko 33.000 ljudi, a gotovo 23.000 osoba je pritvoreno na Zapadnoj obali.